Falleció Daniel "Coquito" Rodríguez, campeón de América y del mundo con Peñarol; tenía 60 años

El fútbol está de luto. A sus 60 años, falleció Daniel “Coquito” Rodríguez, campeón con Peñarol de la Copa Libertadores en 1982 y 1987, integrante del plantel campeón Intercontinental en 1982 y ganador de tres Campeonatos Uruguayos (1981-1982-1986).

El club fue el encargado de dar la triste noticia este lunes al mediodía, recordando que el exdelantero que debutó con apenas 14 años, defendió la camiseta mirasol durante 174 partidos oficiales, anotando 45 goles.

"A sus familiares, excompañeros, amigos, el apretado abrazo en tan difícil momento", escribió Peñarol en el comunicado sobre la pérdida de una sus figuras, también padre del actual delantero del Elche Álvaro Rodríguez.

El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Daniel “Coquito” Rodríguez, gloria de nuestra Institución.



Campeón de la Copa Libertadores en 1982 y 1987, integrante del plantel campeón Intercontinental en 1982, ganador de 3 Campeonatos Uruguayos, “Coquito” defendió nuestra… pic.twitter.com/yyDiOaCyNV — PEÑAROL (@OficialCAP) May 11, 2026

El nacido en Montevideo el 22 de diciembre de 1965 y formado en Peñarol, se había retirado de a actividad profesional en Deportivo Morón de Argentina, durante el año 1995. Antes defendió las camiseta Chaco For Ever, Atlético Tucumán, Pálamos FC, Rapid Viena y Deportivo Mandiyú.