"Logré cumplir nuestro sueño y tú lo viste", la carta de Álvaro Rodríguez tras la muerte de su papá, Coquito

Los calendarios de las grandes ligas del fútbol mundial, muchas veces no saben de cuestiones personales. Mientras Álvaro Rodríguez se aprontaba para un partido trascendental de su equipo, Elche, ante Betis, su padre falleció unas horas antes. El Toro guardó silencio, jugó 25 minutos y poco después se expresó a través de una emotiva carta donde reflejó el sentimiento por su papá.

Daniel "Coquito" Rodríguez, gloria de Peñarol al obtener la Copa Libertadores en 1982 y 1987, integrante del plantel campeón Intercontinental en 1982 y ganador de tres Campeonatos Uruguayos (1981-1982 y 1986), falleció este lunes a los 60 años.

Su hijo, Álvaro, utilizó sus redes sociales personales para expresarse y afirmó: "Sé que nunca verás este mensaje, pero quiero que sepas que nunca dejaré de pensar en ti, gracias por todo lo bueno que me has dado, sé que allá donde estés vas a estar siempre viéndome crecer y disfrutar de lo que más amamos tú y yo. Se que hiciste siempre lo que pudiste y supiste y que sepas que tu hijo no va a parar hasta llegar a la cima".

En un emotivo repaso de su relación y de momentos que, según afirmó el propio futbolista, jamás olvidará, indicó: "Cuando era pequeño creía que eras inmortal. Un hombre que fue todo corazón y que hacía reír a toda la gente con la que se cruzaba".

"Me diste el don del fútbol, tu pasión… me diste los valores del club de tu vida, Peñarol, donde fuiste y serás siempre una leyenda; y del Real Madrid, el mejor club de la historia. Me dijiste que tu sueño era verme jugar en el Bernabéu con la camiseta del Madrid, logré cumplir nuestro sueño y tú lo viste", añadió teniendo en cuenta que el Toro defendió en 10 ocasiones la camiseta del Merengue y marcó un gol como local y en un derbi ante Atlético de Madrid.

Daniel "Coquito" Rodríguez y Álvaro "Toro" Rodríguez, padre e hijo. Foto: @alvarorodrigz_.

"Tuviste que irte a Uruguay a mis 12 años, fue un golpe duro para mí porque sabía que no te volvería a ver hasta dentro de mucho tiempo, aunque no estuvieras, mi amor hacia ti ha sido y será siempre incondicional. Vivimos momentos complicados, pero también felices, yo siempre recordaré todo lo bueno que pasé contigo, al igual que toda tu familia y todos tus amigos. La última vez que te vi fue hace 3 años y medio, me viste vestir tu querida celeste y hicimos un asado con nuestra familia y tu mejor amigo Álvaro, el pelado y su familia; fueron de los mejores días de mi vida", recordó.

Álvaro también repasó: "Recuerdo todas las risas con nuestros amigos del global y mis compañeros de la Vila, aquellas mañanas y tardes donde íbamos al campo a practicar, aquellas noches de clásico escuchando el minuto a minuto en la sexta, las tardes en casa solos viendo la serie de castle o las telenovelas que te encantaban, las noches cuando la mama llegaba de trabajar y jugábamos a juegos de decir tonterías, los veranos en el campus del Global, cuando nos duchábamos juntos después de entrenar mientras mi abuela nos esperaba fuera del estadio y los partidos en Palamós siempre sentado en la esquina animándome".

"Ahora te toca descansar en paz, lo que un día empezaste aún no ha terminado, vamos a estar unidos siempre. Eres para siempre papá, tu hijo te va a tener siempre en su corazón hasta el final de sus días", finalizó.