Lucas Torreira fue agredido en Turquía: la Policía arrestó a quien lo atacó en la vía pública con golpes de puño

Lucas Torreira vivió un incómodo momento en Turquía luego de que en las últimas horas un individuo lo agrediera en la calle, mientras que el volante uruguayo paseaba por un centro comercial de Estambul. Según pudo saber Ovación con fuentes cercanas al futbolista, recibió un golpe de puño, aunque la situación no pasó a mayores.

Luego de tomarse una foto con un hincha, fue abordado por este individuo que agedió al futbolista uruguayo y generó un alboroto entre quienes estaban allí presentes.

Inmediatamente, la seguridad del lugar se encargó de arrestar al individuo que poseía antecedentes por el delito de "lesiones intencionales" y que intentaba escaparse del lugar en un taxi. Medios turcos afirmaron que Torreira recibió un golpe en el rostro lo que le provocó un "enrojecimiento entre la mejilla izquierda y el ojo".

Torreira denunció a quien lo agredió, verbal y físicamente, y afirman desde el Viejo Continente que existe una orden de alejamiento sobre el futbolista que es una de las figuras del Galatasaray que acaba de salir campeón de la Liga de Turquía con el volante como uno de los destacados al aportar desde la marca, pero también desde los goles en una temporada donde sumó tres y cuatro asistencias en el certamen liguero.

Desde el grupo que representa a Lucas Torreira se informó el hecho y a través de un comunicado se manifestó: "Queremos llevar tranquilidad sobre la situación de Lucas Torreira. En las últimas horas, el jugador de Galatasaray sufrió una agresión en Estambul, pero el hecho fue controlado rápidamente por las autoridades y el responsable ya fue detenido".

"Afortunadamente, Lucas se encuentra bien y fuera de peligro. Gracias a todos por los mensajes de apoyo y preocupación hacia uno de los grandes referentes uruguayos en el exterior", sentenciaron.