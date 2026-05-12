¡Nunca visto! Al Nassr estaba a 15 segundos de ser campeón y Al Hilal de Darwin Núñez le hizo un gol de lateral

Al Nassr sigue dependiendo de sí mismo para ser campeón del fútbol de Arabia Saudita, pero tenía la posibilidad de hacerlo como local y ante Al Hilal en una nueva edición del Derbi de Riad. De hecho, estuvo a 15 segundos de lograrlo, pero una situación pocas veces vista en cancha se dio para impedirlo.

Es que aunque Al Nassr estaba ganando 1-0 por el gol de Mohamed Simakan a los 37 minutos, a falta de 15 segundos el equipo de Darwin Núñez lo empató de lateral —literal—. Un saque de manos terminó dentro del arco y fue el 1-1 final del encuentro. Es que valió porque el arquero Bento chocó con un compañero, tocó la pelota y terminó venciendo su propia valla.

هدف! ⚽️

الهلال يعدّل النتيجة في اللحظات الحاسمة، ويسجل هدفه الأول عبر هفوة من بينتو في مرمى النصر 🔥 #النصر_الهلال | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/SuBGiixZwQ — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 12, 2026

Con el empate, el equipo de Cristiano Ronaldo se mantiene en lo más alto del certamen cinco puntos arriba de Al Hilal que se aferra a un milagro para intentar ser campeón. Es que a Al Nassr le queda un partido y más allá de que a su rival de turno le quedan dos encuentros, depende de sí mismo para consagrarse en la última fecha que será ante Damac —que pelea la permanencia— el próximo 21 de mayo.

El dato positivo para Al Hilal es que mantiene el invicto que ya alcanzó los 10 meses y 46 partidos sin perder en los 90 minutos, más allá de que una gran cantidad de empates lo llevó a perder la cima del certamen liguero y hoy está prácticamente sin chances de ser campeón.

Cabe recordar que Al Hilal se hizo con la cima de la competencia en diciembre de 2025 y durante dos meses se mantuvo en lo más alto, hasta que una seguidilla de juegos lo llevó a perder ese puesto con Al Nassr que ahora apunta a lograr su décimo título a nivel local y el primero desde 2019.