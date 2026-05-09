Darwin Núñez festejó su primer título con el Al-Hilal, que se consagró campeón de la King's Cup

El Al-Hilal conquistó la King's Cup tras superar de atrás al Al-Kholood 2-1. De esta manera, Darwin Núñez celebró su primer título en Arabia Saudita, en una competición donde participó en los octavos y cuartos de final.

El equipo del uruguayo se vio muy temprano abajo en el juego. Un largo pelotazo del arquero Juan Cozzani encontró la cabeza de Iker Kortajarena que peinó para que Hattan Bahebri pudiera poner la pelota por encima de la línea de zagueros y Ramiro Enrique aprovechó su velocidad para vencer a Yassine Bounou en el mano a mano y festejar a los 4' la apertura del tanteador.

Al-Hilal generó peligro con tiros a distancia, pero fue Al-Kholood quien estuvo más cerca del segundo, con un cabezazo en la puerta del área chica de Enrique que se perdió ancho.

Pero sobre el final del primer tiempo, el equipo de Darwin Núñez lo dio vuelta. A los 41' Nasser Al-Dawsari aprovechó una segunda pelota que quedó viva en el área y logró vencer a Cozzani con un potente remate que no pudo contener el arquero. En el tiempo adicional se dio una jugada similar, pero tras un centro raso despejado hacia el medio, que castigó Theo Hernández con un remate raso contra el palo.

Desde su alta presión, Al-Hilal jugó el partido lejos de su arco, pero tuvo problemas en la finalización para liquidar el partido. En el final del partido incluso Sultan Mandash erró un gol a arco vacío cuando el arquero rival había ido a buscar el córner en el tiempo adicional.

Más allá de que por el límite de extranjeros Darwin Núñez no pudo estar en el equipo, el uruguayo formó parte de la competición, habiendo estado en cancha en los octavos, donde su equipo derrotó al Al-Okhdood 1-0, y en los cuartos, con triunfo 4-1 sobre el Al-Fateh.