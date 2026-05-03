Nahitan Nández y Gastón Álvarez mantienen el invicto ante Cristiano Ronaldo en Arabia tras triunfo de Al Qadsiah

La fecha 31 de la Liga de Arabia Saudita tuvo un partido de alto voltaje entre Al Nassr, líder del certamen, y Al Qadsiah, cuarto del torneo. El equipo de Cristiano Ronaldo visitó al conjunto de los uruguayos Gastón Álvarez y Nahitan Nández y sufrió una derrota 3-1 que lo podría complicar en la lucha por el título.

Ambos como titulares, uno de lateral izquierdo y otro de volante por derecha, disputaron los 90 minutos en un encuentro donde Mohammed Al Shamat adelantó al equipo de los uruguayos y más allá de que Joao Felix lo empató, el triunfo se saldó en el complemento por los tantos de Musab Al Juwayr y Julián Quiñones.

La particularidad es que tanto Gastón Álvarez como Nahitan Nández, desde que llegaron a Arabia Saudita y enfrentan a Cristiano Ronaldo, están invictos ante la figura portuguesa. Es que lo enfrentaron en cuatro ocasiones y las cuatro fueron victoria de Al Qadsiah.

Hasta el momento se habían dado tres victorias por 2-1 del equipo de los celestes, mientras que esta vez el triunfo fue por 3-1 y se convirtió en la quinta victoria de Nahitan Nández ante uno de los jugadores más importantes de la historia en siete partidos.

La victoria restante fue a nivel de selecciones porque ambos participaron de lo que fue triunfo de Uruguay ante Portugal en los octavos de final del Mundial 2018. Las únicas dos derrotas fueron en el marco de la Serie A donde en duelos Juventus-Cagliari, Cristiano Ronaldo le ganó en dos ocasiones al futbolista uruguayo.

Tras el resultado de este domingo, Al Nassr se mantiene en lo más alto con 79 puntos, pero ahora el Al Hilal de Darwin Núñez —que no puede jugar por el certamen local— podría quedar a dos puntos en caso de consiga sumar de a tres el partido pendiente que tiene. Por su parte, Al Ahli cuenta con 69 unidades y detrás aparece Al Qadsiah con 68. El quinto, y el último en conseguir cupo en la Champions League de Asia es Al Taawoun con 52.