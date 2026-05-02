Santiago Bueno marcó su cuarto gol de la temporada en la igualdad 1-1 de Wolves ante Sunderland por la Premier

Santiago Bueno fue protagonista este sábado al anotar un gol en el empate 1-1 de Wolves ante

Sunderland por una nueva fecha de la Premier League.

Cuando corrían 53 minutos de juego en el Molineux Stadium y su equipo caía 1-0, llegó un centro preciso desde la derecha y el cabezazo del zaguero uruguayo para concretar el empate.

¡GOL URUGUAYO EN LA #PREMIERxESPN! Santiago Bueno ganó en las alturas y estampó un gran cabezazo para Wolves ante Sunderland.



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Fue su cuarto gol en la temporada considerando que ya le había convertido al Tottenham y al Burnley, así como también repartió una asistencia frente al Arsenal.

En el marco de la FA Cup, le marcó al Grimsby por la cuarta ronda del certamen.

Sunderland jugó con 10 durante casi 70 minutos por la expulsión de Dan Ballard por tirar del pelo a un rival y no pudo pasar del empate contra el ya descendido Wolverhampton Wanderers. De esta forma, se aleja de su objetivo de acceder a competencias europeas para la próxima temporada.

Pese a que se adelantaron con un cabezazo de Mukiele tras el centro de Granit Xhaka, sufrieron la expulsión de Ballard a los 26 minutos.

El central del Sunderland agarró el pelo por detrás a Tolu Arokodare y tras revisar la acción el VAR, Ballard fue expulsado y complicó el partido de su equipo, que tuvo que conformarse con el empate cuando el uruguayo Santiago Bueno puso el 1-1 ya en la segunda mitad.

Pese a este golpe, la temporada del recién ascendido Sunderland es más que buena, pero con tres jornadas por delante la clasificación a Europa está difícil. Están a tres puntos del séptimo puesto, pero Bournemouth, Chelsea y Fulham, que se ubican por delante, aún tienen que jugar en esta fecha.

El Wolves, que lleva ya varias semanas descendido, se mantiene último en la clasificación con 18 puntos, pero luchará en las tres jornadas finales por al menos escalar algún puesto. Están a dos unidades de distancia del Burnley.