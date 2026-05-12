¡Cuidado, Ronald, que se viene el Mundial! Mirá la pirueta de Araujo en los festejos de Barcelona por LaLiga

La temporada del Barcelona, y también la de Ronald Araujo, terminaron de la mejor manera: ganando LaLiga de España luego de vencer al Real Madrid en el Camp Nou. Para el defensor uruguayo, uno de los capitanes del equipo, fue una campaña de mucha introspección, que comenzó con un retiro espiritual luego de un mal momento anímico y terminó festejando un título siendo uno de los capitanes del equipo culé y tomando la palabra para hablar ante el estadio repleto.

“Mucho aprendizaje, creo que he crecido muchísimo a raíz de lo que me ha pasado, mucha experiencia. Yo me siento más feliz, más maduro. Y contento, de poder levantar un título de liga delante de toda nuestra gente, se merecen esa alegría y esperemos que vengan muchas más”, manifestó Araujo, envuelto en una bandera de Uruguay y del departamento de Rivera, de donde es oriundo, en los pasillos del Camp Nou una vez finalizado el partido con victoria 2-0 ante el equipo Merengue.

🔵🔴 Ronald Araujo, capità, després d’aixecar el títol de Lliga:



“Ha sigut un any d’aprenentatge. Em sento més feliç i més madur”. @Laporteriabtv @btvesports #FCBLive #ElClásico pic.twitter.com/R2s1l3ggDG — Joel Gadea Antón (@JoelGadea6) May 10, 2026

A Ronald, primer capitán del equipo, le tocó hablar ante todo el público una vez conseguido el título; la tercera liga de España de su carrera. “Estamos muy felices y orgullosos. Ha sido un año de mucho trabajo y mucho esfuerzo, con momentos buenos y malos, pero este equipo siempre tuvo el carácter y la valentía de salir adelante. Muchas gracias por el apoyo de todos, fueron muy importantes y esta liga es también de todos ustedes. Gracias a mis compañeros, al míster, cuerpo técnico, presidente y los que trabajan en este club día a día. No puede faltar el agradecimiento a nuestras familias que nos bancan todos los días. Tenemos un equipo muy joven, pero con mucho talento y valentía y estamos seguros que vendrán grandes momentos. Sabemos lo que significa llevar este escudo y vamos a darlo todo para darles más alegrías porque ustedes se lo merecen”, expresó Araujo y, por iniciativa de sus compañeros, el público terminó ovacionándolo con un “¡Uruguayo, uruguayo!”.

"SABEMOS LO QUE SIGNIFICA LLEVAR ESTE ESCUDO Y VAMOS A DAR TODO PARA DARLES MÁS ALEGRÍAS"



El mensaje de Ronald Araújo en la celebración de Barcelona como campeón.#ElClasico | #LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/rD6ZLgci2V — DSPORTS (@DSports) May 10, 2026

“Estaba un poquito nervioso, pero creo que salió bien. Es un privilegio poder ser el capitán del Barcelona, por lo que representa, toda la historia del club y también es una gran responsabilidad, pero estoy preparado para eso”, confesó el defensor de la selección uruguaya después de los festejos dentro del campo de juego.

Esos nervios quedaron de lado en los festejos del plantel y, mucho más cómodo con esa situación, el uruguayo fue el alma de la fiesta en la celebración que incluyó un paseo del plantel a bordo de un autobús sin techo que recorrió las calles de la ciudad que estaban llenas de gente. En un momento dado, Ronald Araujo decidió festejar de una forma algo arriesgada.

Los jugadores regalaron a los hinchas camisetas, autógrafos y pelotas. El uruguayo eligió una manera particular de manda un balón al público y uno de sus compañeros, Dani Olmo, lo grabó con su celular. Araujo agarró una pelota y ensayó una potente chilena desde el techo del transporte que trasladaba a los jugadores. En medio de la pirueta, su calzado derecho salió despedido. Cuidado, Ronald, que faltan 34 días para el debut de Uruguay en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.