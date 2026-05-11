Stuani anotó un gol agónico para alejar al Girona del fondo y confirmó el descenso del Oviedo de los uruguayos

Girona ganó aire en la pelea por el descenso en LaLiga, gracias a su capitán, Christian Stuani. El delantero hizo su gol en la agonía del partido, para que los catalanes sacaran un punto de su visita al Rayo Vallecano, lo que significó además el descenso del Real Oviedo de los uruguayos, que mantenían una mínima chance de salvarse tras empatar con nueve jugadores ante Getafe el domingo, pero que la perdieron por el tanto del ex Danubio.

Con Stuani y Alfonso Espino empezando el partido en el banco, el juego tuvo pocas situaciones, más allá de que el equipo madrileño tuvo las más claras, pero se encontró con un solido Paulo Gazzaniga en el arco visitante.

El lateral fue el primero en ingresar, saltó a cancha a los 68' en un partido en el que ninguno de ambos equipos lograba hacerse dueño del juego, mientras que el delantero vio acción a partir del minuto 85', instantes antes de que el Rayo abriera el marcador. La acción nació de un tiro de Unai López, que desvió Alemão en el camino, para batir a un Gazzaniga que se había jugado hacia el primer remate.

Sin embargo, poco le duró la alegría al equipo de Vallecas. Girona llegó a empatar por un córner que regaló Pathé Ciss al dejar salir una pelota que venía rebotada de un compañero. Viktor Tsygankov tiró el centro al segundo palo y Stuani atacó la pelota desde atrás, conectando un gran cabezazo cruzado de pique al suelo, que no pudo contener Augusto Batalla.

¡UN GOL URUGUAYO QUE PUEDE VALER LA SALVACIÓN! Stuani ganó de arriba y marcó el 1-1 agónico de Girona contra Rayo Vallecano en la fecha 35 de #LaLigaxESPN. Los Gironins están dos puntos arriba de la zona de descenso...



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Con el empate, Girona llegó a 39 puntos e igualó la línea de Mallorca, Espanyol y Elche. Por detrás, Alavés —en zona de descenso— tiene 37, mientras que Levante posee 36. Por su parte, Rayo dejó pasar la chance de ingresar a zona de Conference League quedando dos puntos por debajo de Getafe, ante quien tiene ventaja en el mano a mano. Recordar que el equipo de Espino tiene la chance de avanzar a Europa League si gana la final de la Conference ante Crystal Palace. A LaLiga le quedan tres fechas por jugar, con aún muchas posiciones por definirse.