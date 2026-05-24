El emotivo gesto de Carvajal con Valverde, que volvió a jugar y pasa a ser el primer capitán del Real Madrid

Dani Carvajal, primer capitán del Real Madrid, se despidió del equipo este sábado ante el Athletic Club en su último partido, tras 13 temporadas y 27 títulos, y, antes de marcharse del terreno de juego en el Santiago Bernabéu, donde su equipo venció 4-2, le dio el testigo a Fede Valverde.

El Pajarito, que a 19 días del Mundial volvió a sumar minutos tras su lesión en la cabeza producto de la pelea con Tchouaméni, será, según las normas del Merengue que establecen la capitanía para el futbolista que más tiempo lleva en el club, el primer capitán del Real Madrid desde la próxima temporada.

¡¡EL GESTO QUE SERÁ TENDENCIA EN TODO URUGUAY!! Sobre el final de su emotiva despedida del Real Madrid, el histórico capitán Merengue, Dani Carvajal, le pasó la cinta de capitán a Fede Valverde. pic.twitter.com/CdM2l85SsN — SportsCenter (@SC_ESPN) May 23, 2026

"El brazalete se queda en buenas manos", escribió ya Carvajal el pasado jueves en un comentario en la cuenta de Instagram de Fede Valverde como muestra del relevo generacional en el brazalete del Real Madrid.

Valverde llegó al Real Madrid en 2016 y, tras pasar un año en la cantera y otro cedido en el Deportivo de La Coruña, debutó con el primer equipo en la temporada 2018-2019. Desde entonces ha disputado 372 partidos en los que ha marcado 41 goles y repartido 42 asistencias.

A la despedida del capitán del Real Madrid se sumó la del austriaco David Alaba, que lo hará tras cinco campañas marcadas por una grave lesión de rodilla le tuvo más de un año fuera de los terrenos de juego.

Ambos forman parte de un once titular de un Álvaro Arbeloa que también vivió su último partido como entrenador del Real Madrid, en una etapa que duró cuatro meses y medio, tras asumir el cargo en enero en sustitución de Xabi Alonso.

El último once titular del Real Madrid en la temporada 2025/2026 formó: Courtois; Carvajal, Asencio, Alaba, Carreras; Camavinga, Valverde, Thiago Pitarch; Mastantuono, Gonzalo y Mbappé.

Con información de EFE.