Nahuel Gómez, jugador de Oriental, sufrió una arritmia en el partido ante Plaza Colonia: el parte médico

Por la tercera fecha de la fase regular de la Segunda División Profesional, jugaron en el Parque Prandi el local Plaza Colonia y Oriental de La Paz. La victoria fue 3-1 para los Patablanca y en la visita la derrota no fue la mayor preocupación, sino la salud de Nahuel Gómez, quien sufrió una arritmia cerca del final del partido disputado el pasado viernes y fue retirado en ambulancia. El club comunicó su parte médico.

Con el encuentro 2-1 en ventaja para el equipo coloniense y a cinco minutos de finalizar, el extremo del equipo de La Paz ya manifestó una serie de molestias en sus movimientos. Mientas Plaza se disponía a reponer el juego desde un lateral cercano al córner en su mitad de cancha, Gómez estaba algo desentendido de la jugada y se acercó al banco de suplentes.

El 14 de Oriental, de 26 años y con pasado en Uruguay Montevideo y Juventud, comenzó a tomarse el sector derecho de su cabeza, también el pecho y muchas veces detuvo su marcha mientras se dirigía caminando hacia el banco de suplentes. En más de una ocasión parece inclinarse hacia adelante mientras el juego continuó por unos segundos.

“¡Ambulancia, ambulancia!”, comenzaron a gritar desde el banco de suplentes al tiempo que el árbitro Santiago Motta detuvo el partido e inmediatamente dio ingreso a la ambulancia que estaba en la tribuna detrás del arco que en ese momento defendía Oriental.

Nahuel Gómez seguía de pie, consciente y con mucho cuidado sus compañeros lo ayudaron a recostarse sobre el césped mientas la ambulancia cruzaba el campo de juego para llegar a atenderlo. El jugador fue retirado en camilla y así ingresó a la ambulancia, donde fue atendido por varios minutos antes de trasladarlo al hospital.

Este domingo, el club Oriental de La Paz publicó el parte médico de su jugador y confirmó que sufrió una “fibrilación auricular” que “derivó en su traslado inmediato al Sanatorio Camec de Colonia del Sacramento”. Según informaron, fue estabilizado en dicho centro de salud y posteriormente trasladado a la Médica Uruguaya “donde está siendo sometido a exámenes cardiológicos para determinar la entidad de la situación”.

Nahuel Gómez, jugador de Oriental de La Paz. Foto: Oriental de La Paz

Qué es una fibrilación auricular:

Una fibrilación es un tipo de arritmia, es decir, una alteración del ritmo cardíaco. El corazón tiene cuatro cavidades: las dos superiores se llaman aurículas y las dos inferiores, ventrículos. La fibrilación auricular es una arritmia que se origina en las aurículas (cavidades superiores), como ocurrió en el caso de Gómez. En general, puede provocar palpitaciones, sensación de falta de aire, mareos o cansancio, aunque muchas veces es transitoria y controlable.

Distinta es la fibrilación ventricular, que se origina en los ventrículos (cavidades inferiores). Esta sí es una arritmia mucho más grave, porque altera severamente la capacidad del corazón de bombear sangre al resto del cuerpo. Como consecuencia, puede comprometer órganos vitales, como el cerebro, provocar pérdida de conocimiento y requerir tratamiento inmediato para evitar daño neurológico o incluso la muerte.

El comunicado de Oriental de La Paz y el agradecimiento a Plaza Colonia:

“Quremos agradecer la infinidad de muestras de apoyo que hemos recibido en las últimas horas. En especial, la presencia y asistencia logística proporcionada por nuestros amigos directivos de Plaza Colonia, al igual que sus jugadores referentes de dicho plantel”, manifestó Oriental. “En el correr de las próximas horas volveremos a informar sobre el estado de salud de Nahuel”, ampliaron desde el club de La Paz.