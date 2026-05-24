Plaza Colonia venció a Oriental y sigue primero en Segunda Divisón: asi sigue la tercera fecha de la Fase Regular
El equipo coloniense le ganó 3 a 1 a Oriental de La Paz, equipo con quien compartía el liderazgo de la Tabla Anual hasta esta fecha. Con la victoria, Plaza se consolida como único lider del torneo.
En un duelo directo por la primera colocación de la Tabla Anual de Segunda División, Plaza Colonia le ganó 3 a 1 a Oriental de La Paz en el estadio Parque Prandi. Con el triunfo, el Patablanca continua primero en la tabla general de la divisional con 18 puntos y supera por tres a su perseguidor más cercano, Oriental, que permanece con 15 unidades.
Los goles para el conjunto coloniense fueron convertidos por Valentín Amoroso, Nicolás González y Heber Vergara, mientras que el tanto para Oriental, lo convirtió Matías Rigoleto.
La fecha sigue mañana, sábado, donde se jugarán tres partidos: Atenas de San Carlos recibirá a Paysandú a las 13:00 en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado; Rentistas hará lo propio con River Plate a las 16:00 en el Complejo Rentistas; y Tacuarembó recibirá a Colón en el estadio Raúl Goyenola a las 18:00.
Por otra parte, el domingo a las 10:00, La Luz será local en el estadio Abraham Paladino frente a Uruguay Montevideo y Cerrito recibirá a Huracán de Paso de la Arena en el Parque Maracaná a las 15:00. El equipo auriverde volverá a jugar en su estadio luego de una serie de remodelaciones que incluyen la colocación de césped sintético y la renovación de infraestructuras.
El cierre de la tercera fecha tendrá lugar en el Estadio Charrúa el lunes a las 18:00 cuando Miramar Misiones recibirá al CA Fénix, equipo que es actual campeón del Torneo Competencia y se encuentra en la tercera posición en la tabla anual.
Sábado 23 de mayo
Atenas vs. Paysandú
Estadio: Domingo Burgueño Miguel (Maldonado)
Hora: 13:00
Rentistas vs. River Plate
Estadio: Complejo Rentistas
Hora: 16:00
Tacuarembó vs. Colón
Estadio: Raúl Goyenola (Tacuarembó)
Hora: 18:00
Domingo 24 de mayo
La Luz vs. Uruguay Montevideo
Estadio: Abraham Paladino
Hora: 10:00
Cerrito vs. Huracán de Paso de la Arena
Estadio: Parque Maracaná
Hora: 15:00
Lunes 25 de mayo
Miramar Misiones vs. Fénix
Estadio: Estadio Charrúa
Hora: 18:00
Con el triunfo de Plaza Colonia sobre Oriental, la tabla de posiciones de la Tabla Anual de Segunda División quedó conformada de la siguiente manera: Plaza Colonia 18; Oriental 15; Fénix 14; Rentistas 14; Cerrito 11; Colón 10; Uruguay Montevideo 10; La Luz 9; River Plate 8; Tacuarembó 7; Atenas 7; Miramar Misiones 6; Paysandú 5.
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