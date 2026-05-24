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El País Ovación Fútbol

Plaza Colonia venció a Oriental y sigue primero en Segunda Divisón: asi sigue la tercera fecha de la Fase Regular

El equipo coloniense le ganó 3 a 1 a Oriental de La Paz, equipo con quien compartía el liderazgo de la Tabla Anual hasta esta fecha. Con la victoria, Plaza se consolida como único lider del torneo.

El País
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24/05/2026, 13:25
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Los jugadores de Plaza Colonia celebran uno de los goles frente a Oriental de La Paz.
Los jugadores de Plaza Colonia celebran uno de los goles frente a Oriental de La Paz.
Foto: @plazacolonia1917.

En un duelo directo por la primera colocación de la Tabla Anual de Segunda División, Plaza Colonia le ganó 3 a 1 a Oriental de La Paz en el estadio Parque Prandi. Con el triunfo, el Patablanca continua primero en la tabla general de la divisional con 18 puntos y supera por tres a su perseguidor más cercano, Oriental, que permanece con 15 unidades.

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Los goles para el conjunto coloniense fueron convertidos por Valentín Amoroso, Nicolás González y Heber Vergara, mientras que el tanto para Oriental, lo convirtió Matías Rigoleto.

La fecha sigue mañana, sábado, donde se jugarán tres partidos: Atenas de San Carlos recibirá a Paysandú a las 13:00 en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado; Rentistas hará lo propio con River Plate a las 16:00 en el Complejo Rentistas; y Tacuarembó recibirá a Colón en el estadio Raúl Goyenola a las 18:00.

Por otra parte, el domingo a las 10:00, La Luz será local en el estadio Abraham Paladino frente a Uruguay Montevideo y Cerrito recibirá a Huracán de Paso de la Arena en el Parque Maracaná a las 15:00. El equipo auriverde volverá a jugar en su estadio luego de una serie de remodelaciones que incluyen la colocación de césped sintético y la renovación de infraestructuras.

El cierre de la tercera fecha tendrá lugar en el Estadio Charrúa el lunes a las 18:00 cuando Miramar Misiones recibirá al CA Fénix, equipo que es actual campeón del Torneo Competencia y se encuentra en la tercera posición en la tabla anual.

Sábado 23 de mayo

Atenas vs. Paysandú
Estadio: Domingo Burgueño Miguel (Maldonado)
Hora: 13:00

Rentistas vs. River Plate
Estadio: Complejo Rentistas
Hora: 16:00

Tacuarembó vs. Colón
Estadio: Raúl Goyenola (Tacuarembó)
Hora: 18:00

Domingo 24 de mayo

La Luz vs. Uruguay Montevideo
Estadio: Abraham Paladino
Hora: 10:00

Cerrito vs. Huracán de Paso de la Arena
Estadio: Parque Maracaná
Hora: 15:00

Lunes 25 de mayo

Miramar Misiones vs. Fénix
Estadio: Estadio Charrúa
Hora: 18:00

Con el triunfo de Plaza Colonia sobre Oriental, la tabla de posiciones de la Tabla Anual de Segunda División quedó conformada de la siguiente manera: Plaza Colonia 18; Oriental 15; Fénix 14; Rentistas 14; Cerrito 11; Colón 10; Uruguay Montevideo 10; La Luz 9; River Plate 8; Tacuarembó 7; Atenas 7; Miramar Misiones 6; Paysandú 5.

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