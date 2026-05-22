Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Árbitros para la segunda fecha del Intermedio: Gustavo Tejera para Peñarol y Andrés Matonte en Nacional

La etapa se disputará de viernes a domingo y el partido que abrirá el fin de semana será Liverpool frente a Racing con Javier Feres en el Parque Viera.

El País
El País
22/05/2026, 18:53
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Gustavo Tejera: árbitro del partido entre Peñarol y Progreso en el Campeón del Siglo.
Gustavo Tejera: árbitro del partido entre Peñarol y Progreso en el Campeón del Siglo.
Foto: Estefanía Leal | El País

Se dieron a conocer las designaciones de los jueces para la segunda fecha del Torneo Intermedio. La etapa comenzará el viernes con el encuentro entre Liverpool y Racing en el Viera y terminará con Peñarol y Defensor Sporting el domingo en el Franzini.

Federico Nieves, DT de Albion, próximo rival de Nacional: el secreto de "salir jugando para generar espacios"

Javier Feres será el encargado de conducir el primer encuentro de la fecha que se dará entre el negriazul y la Escuelita. Racing viene primero en la tabla y Liverpool tratará de achicar la distancia de 21 puntos que los separan.

El sábado, Pablo Silveira hará lo mismo en Progreso vs. Montevideo City Torque y Andrés Matonte cerrará la jornada con Nacional vs Albion. El Bolso, que viene de ganar en la primera fecha y una dura eliminación en Copa Libertadores, buscará una victoria en el Gran Parque Central.

El domingo, el encuentro entre Cerro y Central Español será arbitrado por Anahí Fernández y Esteban Ostojich estará presente en Wanderers vs. Deportivo Maldonado.

Peñarol y Defensor Sporting cerrarán el fin de semana de encuentros conducidos por Gustavo Tejera. El Carbonero, también eliminado de la competencia internacional, buscará otra victoria en el Intermedio.

Por último, el partido entre Juventud y Danubio fue postergado, ambos llegaron al acuerdo de aplazar la fecha porque el Pedrense debe jugar dos partidos seguidos en el exterior en el marco de la Copa Sudamericana.

Viernes 22

Liverpool vs. Racing
Hora: 19:30
Estadio: Parque Viera
Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Martín Soppi, Juan Álvarez
Cuarto: Augusto Olmos.
VAR: Diego Rivero y Daniel Rodríguez.

Sábado 23

Progreso vs. Montevideo City Torque
Hora: 10:00
Estadio: Parque Paladino
Árbitro: Pablo Silveira

Asistentes: Héctor Bergalo, Luis Lassaga
Cuarto: Leandro Lasso.
VAR: Yimmy Álvarez y Javier Irazoqui.

Cerro Largo vs. Boston River
Hora: 15:00
Estadio: Estadio Ubilla
Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Mathias Muniz, Pablo Álvez
Cuarto: Bruno Sacarelo
VAR: Jonathan Fuentes y Alberto Piriz.

Nacional vs. Albion
Hora: 18:30
Estadio: Gran Parque Central
Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Andrés Nievas, Matías Rodríguez
Cuarto: Federico Arman.
VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández.

Domingo 10

Cerro vs. Central Español
Hora: 10:00
Estadio: Parque Capurro
Árbitro: Anahí Fernández

Asistentes: Horacio Ferreiro, Amador de Prado
Cuarto: Federico Rio.
VAR: Andrés Cunha y Héctor Bergalo.

Wanderers vs. Deportivo Maldonado
Hora: 15:00
Estadio: Parque Viera
Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Pablo Llarena, Franco Mieres
Cuarto: Eduardo Varela.
VAR: Christian Ferreyra y Agustín Berisso.

Peñarol vs. Defensor Sporting
Hora: 18:30
Estadio: Estadio Franzini
Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Nicolás Taran, Carlos Barreiro
Cuarto: Daniel Rodríguez.
VAR: Leodán González y Ricardo Trinidad.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Torneo Intermedio

Te puede interesar