Árbitros para la segunda fecha del Intermedio: Gustavo Tejera para Peñarol y Andrés Matonte en Nacional

Se dieron a conocer las designaciones de los jueces para la segunda fecha del Torneo Intermedio. La etapa comenzará el viernes con el encuentro entre Liverpool y Racing en el Viera y terminará con Peñarol y Defensor Sporting el domingo en el Franzini.

Javier Feres será el encargado de conducir el primer encuentro de la fecha que se dará entre el negriazul y la Escuelita. Racing viene primero en la tabla y Liverpool tratará de achicar la distancia de 21 puntos que los separan.

El sábado, Pablo Silveira hará lo mismo en Progreso vs. Montevideo City Torque y Andrés Matonte cerrará la jornada con Nacional vs Albion. El Bolso, que viene de ganar en la primera fecha y una dura eliminación en Copa Libertadores, buscará una victoria en el Gran Parque Central.

El domingo, el encuentro entre Cerro y Central Español será arbitrado por Anahí Fernández y Esteban Ostojich estará presente en Wanderers vs. Deportivo Maldonado.

Peñarol y Defensor Sporting cerrarán el fin de semana de encuentros conducidos por Gustavo Tejera. El Carbonero, también eliminado de la competencia internacional, buscará otra victoria en el Intermedio.

Por último, el partido entre Juventud y Danubio fue postergado, ambos llegaron al acuerdo de aplazar la fecha porque el Pedrense debe jugar dos partidos seguidos en el exterior en el marco de la Copa Sudamericana.

Viernes 22

Liverpool vs. Racing

Hora: 19:30

Estadio: Parque Viera

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Martín Soppi, Juan Álvarez

Cuarto: Augusto Olmos.

VAR: Diego Rivero y Daniel Rodríguez.

Sábado 23

Progreso vs. Montevideo City Torque

Hora: 10:00

Estadio: Parque Paladino

Árbitro: Pablo Silveira

Asistentes: Héctor Bergalo, Luis Lassaga

Cuarto: Leandro Lasso.

VAR: Yimmy Álvarez y Javier Irazoqui.

Cerro Largo vs. Boston River

Hora: 15:00

Estadio: Estadio Ubilla

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Mathias Muniz, Pablo Álvez

Cuarto: Bruno Sacarelo

VAR: Jonathan Fuentes y Alberto Piriz.

Nacional vs. Albion

Hora: 18:30

Estadio: Gran Parque Central

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Andrés Nievas, Matías Rodríguez

Cuarto: Federico Arman.

VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández.

Domingo 10

Cerro vs. Central Español

Hora: 10:00

Estadio: Parque Capurro

Árbitro: Anahí Fernández

Asistentes: Horacio Ferreiro, Amador de Prado

Cuarto: Federico Rio.

VAR: Andrés Cunha y Héctor Bergalo.

Wanderers vs. Deportivo Maldonado

Hora: 15:00

Estadio: Parque Viera

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Pablo Llarena, Franco Mieres

Cuarto: Eduardo Varela.

VAR: Christian Ferreyra y Agustín Berisso.

Peñarol vs. Defensor Sporting

Hora: 18:30

Estadio: Estadio Franzini

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Nicolás Taran, Carlos Barreiro

Cuarto: Daniel Rodríguez.

VAR: Leodán González y Ricardo Trinidad.