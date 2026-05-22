Liverpool 0-0 Racing en vivo por el Intermedio: el líder de la Anual tiene una dura visita al Parque Viera
Con la ausencia de Martín Campaña, por lesión, en el local y la de Sebastián da Silva, por sanción, en la visita, el negriazul se mide a la Escuelita en el Prado.
Liverpool y Racing son los que abren la segunda fecha del Torneo Intermedio en el Parque Viera, en un duelo de equipos necesitados de unidades porque el negriazul perdió en la primera jornada y el Cervecero busca mantener el liderazgo de la Anual con comodidad.
Liverpool vs. Racing:
Liverpool: Mathías Bernatene; Santiago Strasorier, Santiago Laquidain, Santiago Milano; Kevin Amaro, Lucas Acosta, Martín Rabuñal, Ramiro Degregorio, Diego Romero; Federico Martínez, Ruben Bentancourt. DT: Jorge Fossati.
Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Felipe Álvarez, Martín Ferreira, Yury Oyarzo; Erik de los Santos, Agustín Álvarez Wallace, Felipe Cairus, Alex Vázquez; Franco Suárez, Tomás Habib. DT: Gonzalo Aguilar (AT).
Amarilla: Santiago Laquidain (L).
Hora: 19:30
Televisa: DSports, cables, Disney+ y AntelTV
Estadio: Parque Viera
Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Martín Soppi y Juan Álvarez
Cuarto árbitro: Augusto Olmos
VAR: Diego Rivero y Daniel Rodríguez
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