Días agridulces: Nández supo que no irá al Mundial y sus compañeros le otorgaron el premio al mejor jugador

El entrenador Marcelo Bielsa le comunicó a Nahitan Nández que no lo tendrá en cuenta para la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos y la noticia sorprendió este sábado por la trayectoria y presencial del lateral derecho. Según pudo saber Ovación, fue el propio director técnico el que le comunicó esa decisión al polifuncional de 30 años que milita en el Al-Qadisiyah F. C. de Arabia Saudita alegando temas deportivos.

En esa comunicación que el entrenador rosarino de 70 años mantuvo con el futbolista fernandino via WhatsApp y de manera directa, el técnico le hizo saber a Nahitan que lo tenía considerado como lateral o como volante en la selección, pero que hoy entendía de que había opciones mejores para esas posiciones en la cancha.

Horas antes de la noticia, el club árabe compartió un video en el que se ve cómo Nández recibe el premio a mejor jugador bajo el criterio de sus compañeros.

El ex Peñarol finalizó la temporada con mucho rodaje en su equipo, el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita. El polifuncional de 30 años disputó un total de 36 encuentros en la temporada, convirtió ocho goles, dio 11 asistencias y recibió siete amarillas.

A lo largo de la campaña 2025-2026 jugó muy poco en el puesto que más lo usó Bielsa en la selección de Uruguay: el de lateral derecho. Nández se desenvolvió en 14 partidos como interior derecho (ahí anotó cinco goles y brindó cuatro asistencias), 10 como mediocentro (un gol y tres asistencias), ocho como mediocentro ofensivo (dos tantos y una asistencia), dos como lateral por derecha (una asistencia), uno por izquierda y otro de zaguero.

المحارب "نانديز" .. لاعب السنة مع فرسان "الخُبر" بتصويت اللاعبين 🇺🇾🤩​

مقدمة من "زوهو" 👏🏻​

​#القادسية pic.twitter.com/KfIqLjJWnY — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) May 22, 2026

Los números de Nández en Uruguay

La etapa del entrenador rosarino al mando de la Celeste consta de 34 encuentros. Y de esos partidos Nández llegó a disputar un total de 23. Eso sí, la mayoría los hizo como lateral derecho, donde parecía ser una fija en el elenco uruguayo.

En esos juegos cosechó ocho victorias, nueve empates y seis derrotas. Asimismo, disputó la Copa América 2024 en Estados Unidos, donde la selección uruguaya había mostrado un gran andar en la fase de grupos y en los cuartos de final dejó en el camino a Brasil.

Nández disputó los primeros cuatro partidos de esa competencia, pero en el duelo ante la Canarinha fue expulsado y no estuvo en la caída 1-0 ante Colombia por las semifinales. Luego volvió para la victoria 4-3 en la tanda de los penales ante Canadá por el tercer puesto.

Nahitan Nández en el partido entre Paraguay y Uruguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Foto: @Uruguay.

La última vez que se puso la camiseta de Uruguay fue el pasado 18 de noviembre en la dura caída 5-1 ante Estados Unidos en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida.

Cabe destacar que para la doble fecha de partidos amistoso de la FIFA del mes de marzo Bielsa no convocó al exjugador de Boca Juniors. Esos fueron los duelos que la selección uruguaya empató 1-1 ante Inglaterra en Wembley y 0-0 frente a Argelia.

Una ausencia que no estaba en los planes de nadie, ya que Nández era uno de los principales referentes de la Celeste y parecía que su lugar en el equipo estaba seguro de cara a la Copa del Mundo en América del Norte