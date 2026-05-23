Los números de Nahitan Nández, la gran baja uruguaya por decisión de Bielsa: cuánto jugó y su andar en Arabia

Bombazo en la selección de Uruguay por una resolución de Marcelo Bielsa y fue la de dejar afuera de los 26 convocados para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 a Nahtian Nández. Cabe destacar que el exjugador de Peñarol era uno de los referentes de la Celeste que comandó el argentino a lo largo de su ciclo.

La etapa del entrenador rosarino al mando de la Celeste consta de 34 encuentros. Y de esos partidos Nández llegó a disputar un total de 23. Eso sí, la mayoría los hizo como lateral derecho, donde parecía ser una fija en el elenco uruguayo.

De esos juegos que disputó el actual futbolista del Al-Qadisiyah de la Liga Saudí Pro cosechó ocho victorias, nueve empates y seis derrotas. La última vez que se pudo la camiseta de Uruguay fue el pasado 18 de noviembre en la dura caída 5-1 ante Estados Unidos en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida.

Cabe destacar que para la doble fecha de partidos amistoso de la FIFA del mes de marzo, Bielsa no convocó al exjugador de Boca Juniors. Esos fueron los duelos que la selección uruguaya empató 1-1 ante Inglaterra en Wembley y el 0-0 frente a Argelia.

Una ausencia que no estaba en los planes de nadie, ya que Nández era uno de los principales referentes de la Celeste y parecía que su lugar en el equipo estaba seguro de cara a la Copa del Mundo en América del Norte.

Sus números en Arabia

Nández, por su parte, tuvo mucho rodaje en su equipo, el Al-Qadisiyah. El polifuncional de 30 años disputó un total de 36 encuentros en la temporada, convirtió ocho goles, dio 11 asistencias y recibió siete amarillas.

Eso sí, a lo largo de la campaña 2025-2026 jugó muy poco del puesto que más lo usó Bielsa en la selección de Uruguay: el de lateral derecho. Nández se desenvolvió en 14 partidos como interior derecho (ahí anotó cinco goles y brindó cuatro asistencias), 10 como mediocentro (un gol y tres asistencias), ocho como mediocentro ofensivo (dos tantos y una asistencia), dos como lateral por derecha (una asistencia), uno por izquierda y otro de zaguero.

