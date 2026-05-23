De tal palo, tal astilla: mirá el gol del hijo de Luis Suárez, Benajmín, para las juveniles del Inter Miami

Hay un dicho en la vida, y que obviamente se puede replicar en el fútbol, que dice: “De tal palo, tal astilla”. Eso se puede ver en la familia de Luis Suárez, ya que uno de sus hijos, Benjamín, parece seguir sus pasos y su posición en el fútbol. El chiquilín de 14 años marcó en la buena victoria de la Sub 14 del Inter Miami en la Dreams Cup y lo hizo al mejor estilo de su padre.

Comenzó a disputarse la Dreams Cup en el DRV PNK Stadium, escenario que hasta hace muy poco tiempo era donde Suárez y Lionel Messi hacían de locales con el primer equipo de Inter Miami y donde ganaron la pasada MLS, y uno de los duelos estelares fue el de la Sub 14 de las Garzas contra Pumas de la UNAM de México. La victoria se la adjudicó el local por 3-0.

Entre los titulares que alineó el entrenador argentino Lucas Scaglia en el Sub 14 del Inter Miami estaba Benjamín Suárez. Y el hijo del Pistolero fue el que se encargó de abrir el tanteador. Tras un centro al medio, Benjamín apareció en el corazón del área para empujar la pelota adentro del arco y decretar el 1-0.

Una vez que se dio ese tanto se desató el festejo de Benjamín, que también tuvo repercusión en redes sociales. Porque el conjunto estadounidense hizo un posteo con ese gol y entre los comentarios estaba su padre, su madre, Sofía Balbi, y la esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo.

Los otros dos goles fueron hechos por Sebastian Bennett y Roger Llaurado. Además, otro que tuvo minutos fue el hijo más grande de Messi, Thiago.

Lo que se le viene a Inter Miami

Luis Suárez y Lionel Messi tendrán acción por la Major League Soccer este domingo cuando Inter Miami reciba a Philadelphia Union en el Nu Stadium, a partir de la hora 20:00.

Las Garzas arrastran una racha de tres victorias en fila por el certamen más importante del fútbol de los Estados Unidos, por esto es que querrán continuar por esta senda en su casa. Además, se encuentran en la segunda posición de la Conferencia Este con 28 unidades, están a dos del líder, Nashville.

Los números de Luis Suárez

Luis Suárez celebra su gol para Inter Miami. Foto: Inter Miami.

Luis Suárez lleva disputados un total de 11 partidos con la camiseta del Inter Miami en la actual temporada entre todas las competencias (10 por MLS y uno por Concacaf Champions Cup) donde convirtió tres goles y logró aportar dos asistencias.