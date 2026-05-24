Argentina: Belgrano, con dos uruguayos presentes, ganó el Apertura y fue su primer título en Primera División

Belgrano de Córdoba se coronó de local en el Estadio Mario Alberto Kempes como campeón del Torneo Apertura del fútbol argentino tras vencer 3 a 2 en la final a River Plate. Thiago Cardozo, exgolero de Peñarol, fue titular en el "Pirata" y Federico Ricca, lateral izquierdo uruguayo, entró desde el banco a los 90'. El equipo cordobés fundado en 1905 hizo historia al consagrarse por primera vez en su historia con un título de Primera División argentina.

En esta temporada de Liga Profesional Argentina, Cardozo atajó 20 partidos en los que solo recibió 16 goles. Por otra parte, en diez partidos el arquero de Belgrano se mantuvo sin recibir goles.

Del otro lado, River Plate tuvo la ausencia de otro uruguayo que se había afianzado en el equipo titular: Matías Viña. El lateral que llegó al Millonario en enero de este 2026, se perdió su segundo partido consecutivo por una lesión muscular en su aductor derecho. Previo a sufrir esta lesión que le mantendrá sin rodaje hasta principios de junio, el uruguayo se había ganado un lugar en la oncena millonaria debido a la ausencia de Marcos Acuña por una sobrecarga en su isquiotibial derecho.

Cronología del partido

River empezó ganando con gol de Facundo Colidio, quien a los 18 minutos de partido definió empujando la pelota desde borde del área chica luego de una asistencia de Tomás Galván. El encargado de poner el empate para Belgrano fue Leonardo Morales, al minuto 26, con un cabezazo dentro del área que conectó tras un tiro de equina lanzado por Lucas Zelarayán.

El conjunto millonario volvería a ponerse en ventaja al minuto 59 con un gol que involucró a la misma dupla goleadora que en el primer gol, esta vez, con roles invertidos. Colidio condujo por el medio y, con un pase filtrado, habilitó por la izquierda a Galván que definió a su palo opuesto y puso el 2 a 1 parcial en el marcador.

Sin embargo, la agónica remontada por parte de Belgrano comenzaría al minuto 85 y tendría como protagonista a Nicolás Fernández. El primer gol de su doblete personal vino tras un penal que fue cobrado a instancias del VAR a causa de una mano dentro del área de Lautaro Rivero. El delantero definió al ángulo superior derecho del golero y puso el empate. Solo tres minutos después, luego de un centro de Franco Vazquez y aprovechando las dudas de la defensa de River, el atacante puso una definición de volea y sobrepique que puso el 3 a 2 final en el marcador.