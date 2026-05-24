Racing cesó a Gustavo Costas, DT campeón de la Sudamericana 2024: "Entendíamos que era un final de ciclo”

Racing de Avellaneda decidió cesar a su entrenador Gustavo Costas tras quedar eliminado el jueves en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, anunció la prensa argentina la noche del sábado. Según diversos medio, la salida de Costas se decidió después de que Racing se despidió de la Copa Sudamericana al empatar de local 2-2 con Caracas FC. en la quinta fecha del Grupo F.

La Academia, con Costas como su DT, ganó el torneo regional en 2024. Si bien a fines de 2025 se había anunciado una renovación del contrato de Costas por tres temporadas, hasta finales de 2028, la floja campaña que realizó Racing en este primer semestre precipitó su despido.

La salida se produce antes de que Racing juegue sus últimos dos cotejos del semestre, frente al boliviano Independiente Petrolero por la Sudamericana, y ante Defensa y Justicia por la Copa Argentina.

Tras la decisión, el presidente del club, Diego Milito, dio una conferencia de prensa en la que habló sobre su decisión de despedir a Costas: "Tuvimos una charla con Gustavo muy sincera, muy profunda analizando este semestre y entendíamos que era un final de ciclo”, explicó el dirigente y repitió en más de una ocasión: “Este plantel necesita un cambio de aire”.

"ES UN DÍA TRISTE QUE NUNCA PENSAMOS QUE IBA A LLEGAR. TODO LO QUE ESTABA SUCEDIENDO ERA LAMENTABLEMENTE DE UN FINAL DE CICLO": dijo Diego Milito, presidente de Racing, sobre la salida de Gustavo Costas como DT de la Academia.



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Está previsto que este domingo Costas se despida del plantel y luego podría realizarse una rueda de prensa en la que el conductor dará las razones del final del vínculo.

"¿Mi futuro? No se pueden tomar decisiones en caliente. Se tienen que tomar cuando todo se enfríe un poco. Después veremos. En estas situaciones hay que tranquilizarse y ver lo que se viene", había señalado Costas la noche del jueves después del empate contra Caracas que marcó la eliminación de la Sudamericana.

Costas, ídolo histórico de Racing y símbolo del club desde niño, cuando era una de las mascotas de la entidad, para luego ser jugador y director técnico, había comenzado su tercera etapa (las anteriores fueron en 1999 y 2007) como entrenador de La Academia en diciembre de 2023.

En los dos años y medio de gestión en el club, Costas obtuvo la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, con un balance global de 135 partidos en los que logró 70 triunfos y 25 empates y sufrió 40 derrotas.

El enojo de los hinchas

La decisión no fue bien recibida por los hinchas de La Academia, que se acercaron a las puertas del Cilindro para manifestarse en contra.

🚨 PROTESTA DE HINCHAS DE RACING TRAS LA SALIDA DE COSTAS Y CÁNTICOS CONTRA MILITO



🗣️ "Milito botón", "Con Costas no se jode", "La comisión se va a la p..." y "Llamá a elecciones", algunos de los gritos de guerra que suenan en las puertas del Cilindro pic.twitter.com/RtaakSWzMM — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) May 24, 2026

Con información de AFP.