Thiago Cardozo recordó a su hermano tras ser campeón: "En nuestras últimas charlas me recomendó venir a Argentina"

Thiago Cardozo, exgolero de Peñarol, fue una pieza clave en el Belgrano de Córdoba que se coronó de local en el Estadio Mario Alberto Kempes como campeón del Torneo Apertura del fútbol argentino tras vencer 3 a 2 en la final a River Plate. Después de un gran torneo, el nacido en Juan Lacaze, celebró el título se quebró al hablar de su familia.

"Las pasé mal. Me rompí dos veces la rodilla, perdí a mi hermano en un accidente de tránsito, perdí a mi papá. Me emociona todo esto porque en una de las últimas charlas que tuve con mi hermano me recomendó venir al fútbol argentino", confesó en diálogo con ESPN tras la consagración.

"Me quiebra esto porque fue lo último que me dijo y poder lograrlo es muy emocionante", añadió al recordar a Steven, su hermano fallecido el 16 de enero de 2023 cuando Thiago era jugador de Peñarol.

El conmovedor momento de Thiago Cardozo al recordar a su hermano y su padre tras obtener el Título del Torneo Apertura con Belgrano.



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"Vine al fútbol argentino como un desconocido y lograr esto después de una carrera con muchos momentos adversos hizo que todo valga la pena. Sobran las palabras, ya no sé que decir, le pusimos una estrella a este club que tanto se lo merecía", añadió ante DSports.

En esta temporada de Liga Profesional Argentina, Cardozo atajó 20 partidos en los que solo recibió 16 goles. Por otra parte, en diez partidos el arquero de Belgrano se mantuvo sin recibir goles.