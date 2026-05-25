Rampla Juniors y Deutscher con históricas goleadas en la Primera Amateur; Deportivo LSM volvió a empatar

Este sábado, Rampla Juniors llegó a su cuarta victoria en cuatro partidos jugados por el grupo A de la Primera Divisional Amateur. Como local en el Estadio Olímpico Pedro Arispe, el Picapiedra goleó 10-0 a Alto Perú y lidera en su grupo tras cuatro victorias consecutivas, tres de ellas, goleando a Frontera Rivera, Mar de Fondo y, justamente, Alto Perú. Actualmente lidera la Serie A del torneo y su próximo partido será frente a Deportivo Italiano.

También por el grupo A y también en el Estadio Olímpico, Deutscher venció a Frontera Rivera con un 8 a 0 a favor. El equipo alemán suma un total de nueve puntos y se posiciona como uno de los perseguidores más cercanos de Rampla tras vencer en sus tres primeros partidos a Deportivo Italiano, Mar de Fondo y Frontera Rivera. Sin embargo, en la tercera fecha del torneo el equipo tuvo fecha libre, por lo que, a pesar de ganar todos sus partidos, aún se encuentra tres unidades por debajo del Picapiedra.

El Deportivo LSM, por su parte, que cuenta con figuras de amplia trayectoria como Mario Risso, Christian "Keke" Almeida, Rodrigo Amaral y Rodrigo Pastorini, volvió a empatar por la cuarta fecha. A pesar de las altas expectativas que generó el club tras su ascenso a Primera División Amateur luego de disputar durante solo un año la Divisional D, hasta ahora solo pudo conseguir dos victorias por la Serie B del campeonato.

En las fechas anteriores, el equipo del cual Luis Suárez es propietario, le ganó por la misma ventaja de 1 a 0 a Canadian y Durazno por la primera y la segunda jornada respectivamente. En la tercera fecha empató 1 a 1 con Parque del Plata y por la cuarta repitió resultado frente a Salus. El próximo partido del LSM será frente a Platense que viene de caer 1 a 0 frente a Parque del Plata por la cuarta fecha.

El partido que cerrará la cuarta jornada de Primera División Amateur, se jugará este martes a las 19:30 en el Complejo Rentistas, cuando por la Serie B del torneo, Lito reciba a Artigas.

Partidos hasta el momento por la cuarta fecha

Grupo A

Rampla Juniors 10 - 0 Alto Perú

Frontera Rivera Renegades 0 - 8 Deutscher

Los Halcones 1 - 2 Mar de Fondo

Grupo B

Deportivo LSM 1 - 1 Salus FC

Platense 0 - 1 Parque del Plata

Durazno 3 - 0 Basañez

Canadian 1 - 0 Potencia

Grupo C

Terremoto 4 - 2 Villa Teresa

Villa Española 2 - 1 Huracán Buceo

Deportivo Colonia 3 - 0 Los Gorriones

Sud América 1 - 0 Salto