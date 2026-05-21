Qué pasa con los juveniles de Rampla Juniors: por qué no compiten, la deuda actual y cuál sería la solución

Rampla Juniors parece salir de un problema cuando le aparece otro. Luego de conseguir competir en la Primera Divisional Amateur al cancelar parte de su adeudo a la espera del inversor Foster Gillett, surge un nuevo dolor de cabeza: las juveniles del club. Hasta ahora lo hacia de forma regular con las categorías de Séptima a Quinta (además de tener AUFI) pero al momento no hay certeza de que el Picapiedra compita con sus formativas durante 2026.

¿La razón? También posee deudas en este ámbito y eso no le permitiría competir. En las últimas horas una de las madres se pronunció en redes sociales abrumadas por el futuro de sus hijos, ya que, según denuncian, no los estarían dejando salir del club para poder jugar este año. "Soy mamá de un juvenil. Desde los ocho años que juega en Rampla, lo que está pasando es una tristeza para él. Es una vergüenza, tengo una bronca. Jugaron con los gurises, sus ilusiones y todavía los tienen como rehenes sin dejarlos libres, son unos hdp...", denunció Laura, a través de su cuenta de Facebook.

Gastón Tealdi, presidente administrativo de la SAD de Rampla, fue consultado por Ovación acerca de este tema y explicó que no se tarta de retener a los futbolistas, sino que están a la espera de la decisión del inversor. "No es solo pagar la deuda que quedó del año pasado —explica Tealdi— sino que además darle condiciones de infraestructura adecuada. Ahí tenemos una diferencia porque el club entiende que para que juegue alguna categoría, es preferible que no juegue ninguna. Y yo creo que Cuarta y Quinta podrían jugar".

Hinchas de Rampla en el Olímpico durante el rodaje de "Uruguayos campeones". Foto: Archivo El País

"Le consultamos al inversor a ver qué es lo que quiere hacer y es una decisión que toma él, pero no hay nada definido todavía. Estamos esperando porque tampoco hay un tiempo en el que vos tengas para pagar como para poder jugar, podés perder incluso algunos partidos y después empezar. Estamos resolviendo eso. Esa es la situación al día de hoy", añade el directivo sobre lo trasladado al empresario estadounidense Foster Gillett, quien arribó al club en 2025.

Los hinchas de Rampla Juniors en el Estadio Olímpico. Foto: Estefanía Leal.

Por otra parte, un exdirectivo del club que sigue trabajando en mejorar a Rampla con un grupo organizados de socios activos, hizo énfasis en el "deterioro social" que implica que estos chicos no puedan acceder al deporte, teniendo en cuenta de que se trata de una herramienta pedagógica que fomenta el desarrollo integral de los niños. "El club no está comunicado nada, ni siquiera realizando las asambleas correspondientes, no sabemos nada del club más allá del boca a boca. Con esto de las juveniles se da un vacío del capital deportivo y activo que puede llegar a tener club. Ahora los pibes están en la vereda", expresó quien estaba al tanto de la posibilidad de que Cuarta y Quinta sí compitan.

"Si los retienen es en el hipotético caso de que puedan llegar a competir", afirmó la fuente, y lamentó: "Es una pérdida de Rambla, porque antes tenían un capital más. El club está esperando el pago. Para el deportista o para la familia del deportista es terrible. El club no te tiene que asegurar que vas a jugar de titular, pero sí si vas a competir y que vas a poner el cuadro en cancha". Además, acotó que la deuda del primer equipo no se saldó sino que se refinanció.

Respecto a la de los juveniles, otra fuente informó que el monto a abonar comprende una suma de 65.000 dólares y que se espera que Cuarta y Quinta puedan competir al obtener este monto en junio, mientras que a los de Sexta y Séptima se les otorgará el pase.

Cabe destacar que Rampla no está obligado a tener juveniles ya que se encuentra en la "C" y no existe la obligatoriedad que sí posee la profesionalización. En este momento la juveniles compiten en la Divisional "B".