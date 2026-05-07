Entre alegría y críticas: Rampla debutó en la "C" con goleada, pero los hinchas le apuntaron a los dirigentes

Días muy agitados vivió Rampla Juniors porque podía quedar afuera de la Primera División Amateur 2026, mejor conocido como la C, por las deudas que arrastraba, el dinero que había prometido el empresario estadounidense Foster Gillett al club y que no aparecía. Sin embargo, el rojiverde abonó y este jueves debutó con una buena victoria 3-0 ante Mar de Fondo.

El Picapiedra, que el año pasado concretó su descenso a la Divisional C por primera vez en la historia, se movió para saldar las deudas que le reclamaba la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El pasado martes el club consiguió una prórroga de 24 horas para darle más tiempo a Gillett —propietario de la SAD que dirige la parte deportiva de Rampla— de mandar el dinero y cumplir con sus obligaciones.

La historia tuvo un final feliz y Rampla Juniors pagó para que este jueves viviera el reencuentro con sus hinchas en el Estadio Olímpico contra Mar de Fondo por la primera fecha de la tercera divisional del fútbol uruguayo.

Hinchas de Rampla Juniors en el Olímpico. Foto: Estefanía Leal.

Un buen marco de público se hizo presente en el Olímpico para alentar al equipo que dirige Carlos Aguiar, que tiene a Luis “Canario” Aguiar (su hermano) en el cuerpo técnico, conseguir un buen triunfo por 3-0. Los goles fueron hechos por Pablo Olivera en el minuto cuatro, Ismael Tejería (41) y Nicolás Royón (61).

Los parciales del Picapiedra acudieron en buen número al Olímpico. Foto: Estefanía Leal.

A pesar de la contundente victoria, los hinchas de Rampla Juniors apuntaron contra los directivos debido al duro momento que atraviesa el club con las deudas y el histórico descenso a la Divisional C.

El Picapiedra forma parte de la Serie A de la Divisional C junto a Bella Vista, Rocha, Deutscher, Mar de Fondo, Alto Perú, Frontera Rivera Renegades, Deportivo Italiano y Los Halcones.

Cooper no llegó a pagar

Asimismo, este jueves se dio la baja de un equipo que no llegó a saldar sus deudas: Cooper. La Mesa Ejecutiva de la Divisional C emitió un comunicado donde confirmó que el elenco de Carrasco no disputará la temporada 2026. “Habiendo vencido el plazo estipulado para la cancelación de los adeudos pendientes, requisito indispensable para quedar habilitado ante la normativa vigente, se informa que la mencionada institución no ha procedido a regularizar su situación”, indica el texto.

“Por tal motivo, se comunica oficialmente que el club Cooper no competirá en el campeonato de la presente”, concluye el comunicado que difundió la casa madre del fútbol uruguayo. Cabe recordar que Cooper integraba justamente la Serie A.