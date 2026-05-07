Boston River vs. Millonarios en vivo por Sudamericana: para el Sastre no hay mañana, debe ganar esta noche

Aún sin puntos, pero con tres partidos por delante y dos de ellos en condición de local, Boston River busca cambiar la pisada en esta Copa Sudamericana y esta noche (19:00 por DSports y DGO) recibe a Millonarios de Colombia. El Sastre necesita ganar; aun así no saldría del fondo, pero le daría algo de vida en el grupo.

Los de Ignacio Ithurralde debutaron con derrota ante Sao Paulo, luego cayeron sobre la hora (1-0) en Bogotá ante el rival que enfrentarán hoy, y vienen de caer 2-0 ante O’Higgins en Chile en un partido que dejó un saldo de dos expulsados para el equipo uruguayo: Jairo O’Neill y Leandro Suhr.

O’Higgins y Sao Paulo jugarán simultáneamente en Chile. Los paulistas lideran con siete puntos, los trasandinos son escoltas con seis, Millonarios está tercero con cuatro unidades y cierra el grupo Boston aun sin unidades.

En la previa a este encuentro, el Sastre le ganó a Central Español por el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, que ya ganó Racing, y mantiene a los de barrio Bolívar en la decimosegunda posición. Fue 2-1 con doblete de Facundo Muñoa.

Millonarios tampoco mantiene una buena posición en su liga local. El equipo de Bogotá quedó fuera de los playoffs y, siendo uno de los grandes se su país, se juega gran parte de su temporada esta noche, además del puesto del entrenador Fabián Bustos que, según medios colombianos, comienza a estar en duda.

Ignacio Ithurralde, entrenador de Boston River, durante el partido frente a O'Higgins en Chile por la Copa Sudamericana. Foto: EFE

Boston River vs. Millonarios: alineaciones probables

Día. Jueves 7 de mayo

Hora. 19:00

Torneo. Sudamericana, fecha 4

Transmite. DSports/DGO

Boston River: B. Antúnez; M. Rivero, M. González, I. Fernández, A. Aguirre; F. Dafonte, A. Amado; G. Reyna, F. Muñoa, Y. González; F. Bonfiglio.

DT: Ignacio Ithurralde.

Millonarios: D. Novoa; C. Sarabia, A. Llinás, J. Arias, S. Valencia; S. del Castillo, M. García, R. Ureña, M. Silva; L. Castro y R. Contreras.

DT: Fabián Bustos.

Árbitro. Carlos Gariano (ARG)

Asistentes. Gabriel Chade y Sebastian Raineri

Cuarto. Leandro Rey

VAR. Nicolas Lamolina y Fernandro Espinoza