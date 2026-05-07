Ciudadano ilustre: en la noche de los Francos, Montevideo City Torque ganó y es líder en la Copa Sudamericana

A pocos minutos del final del encuentro, Marcelo Méndez se movía nervioso con el cronómetro en la mano y se acercaba a la asistente Migdalia Rodríguez para reclamarle por el tiempo cumplido. Hace tres semanas, Montevideo City Torque le ganó a Palestino en Chile sin mayores problemas, pero ese equipo no fue el mismo que se presentó ayer en el Estadio Centenario buscando salir del último lugar del Grupo F de la Copa Sudamericana que lideran los Ciudadanos con dos puntos de ventaja sobre Gremio, cinco sobre Riestra y siete con respecto al Tino-Tino.

Hace solo diez días que Palestino anunció a Guillermo Farré como nuevo entrenador y debutó con un empate sin goles frente al tricolor gaúcho con Sebastián Pérez, el arquero, siendo la figura atajándole tres veces un penal a Carlos Vinicius. Este miércoles también atajó muy bien, pero el destaque fue para Franco Torgnascioli, que en la última jugada del partido metió un manotazo tremendo para sostener la victoria que se había gestado, cuándo no, con un golazo de Franco Pizzichillo.

Franco Pizzichillo festeja su gol para Montevideo City Torque ante Palestino por Copa Sudamericana. Foto: AFP

“¡No pasa nada! ¿Qué pasa? ¡Lo vas a liquidar vos!”, arengó Marcelo Méndez a Esteban Obregón en la pausa del segundo tiempo y le dio un empujón al talentoso extremo. Pocos minutos antes, City Torque había abierto la cuenta, pero estaba algo nervioso porque el equipo árabe amenazaba con el empate, ya con doble “9”y el buen ingreso de Gonzalo Tapia. Torque, malhumorado gran parte de la noche, tuvo un destello de su buen fútbol y con eso alcanzó.

En la mejor jugada del Ciudadano: la diferencia. La movieron de banda a banda con Ramiro Lecchini por la izquierda y Eduardo Agüero llegando por derecha. El eje por el mediocampo fue Franco Pizzichillo y, cuando la pelota le volvió tras un centro, controló y colocó, de volea y desde la medialuna, la pelota contra el palo para un golazo. Con eso bastó, pero costó. Ya en los minutos de descuento, Tapia desparramó por el suelo a Agüero y abrió el pie buscando el segundo palo, era otro golazo, pero Torgnascioli metió una mano salvadora de victoria, tres puntos y liderazgo.