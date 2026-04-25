¡Pide Puskas! El golazo de mitad de cancha de Franco Pizzichillo en el partido entre MC Torque y Boston River

Franco Pizzichillo sorprendió a todos, despertó asombro en el Estadio Charrúa, al abrir la cuenta en el partido ante Boston River con un tremendo golazo que se planta como serio candidato a ser el mejor de la temporada 2026. El volante de Montevideo City Torque sacó un zapatazo pasando mitad de cancha de sobrepique, con un remate que marcó precisión y potencia.

Juan González no tuvo nada que hacer, ni siquiera estaba tan adelantado, pero cuando la virtud del rival es tan grande, la única alternativa que le quedó aplaudir una excelente definición de su rival, que puso en ventaja al Ciudadano frente al Sastre en el inicio de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya.

Si no te lo mostramos, van a decir que exageramos. ¡Qué golazo, Franco! 🤯 pic.twitter.com/f0sQp7sRmG — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) April 24, 2026

Encendido, el mediocampista del equipo Ciudadano firmó su doblete tres minutos después, tras una gran asistencia de Pablo Siles, para darle tranquilidad al equipo de Marcelo Méndez, que tras cinco encuentros sin ganar a nivel local, encaminó el partido frente al equipo de Ignacio Ithurralde y se afianzó en zona de copas internacionales.

En el segundo tiempo el equipo local pegó desde su presión alta. Cuando Boston River intentaba emparejar el partido Salomón Rodríguez le dio un gol a Gonzalo Montes y luego Luka Andrade aprovechó un mal pase de Juan González, para anotar de larga distancia el cuarto, minutos después del descuento de Franco Pérez.

De esta manera, Montevideo City Torque aprontó de muy buena manera su tercer cruce de Copa Sudamericana, donde deberá visitar a Deportivo Riestra, equipo que viene de ganarle a Independiente 2-0, sumando de esta manera su segundo triunfo del año, el primero por la Liga Profesional de Fútbol de AFA.

Recordar que en el segundo torneo continental en importancia, solo el líder obtiene la clasificación directa a octavos de final, mientras que el segundo deberá pasar por un playoff, ante uno de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores. con dos partidos disputados, MCT lidera el grupo F, tres puntos por encima de Grêmio.