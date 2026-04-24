Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Montevideo City Torque vs. Boston River en vivo: los coperos se miden en un duelo directo en la media tabla

El Ciudadano y el Sastre abren la fecha 13 en el Estadio Charrúa, con ambos teniendo en el horizonte cercano una nueva presentación por Copa Sudamericana.

El País
El País
24/04/2026, 18:50
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Marcelo Méndez, DT de Montevideo City Torque
Marcelo Méndez, DT de Montevideo City Torque.
Foto: Leonardo Mainé.

Montevideo City Torque y Boston River abren la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, a partir de las 19:30 horas (DSports Premium, Antel TV y Disney+) en el Estadio Charrúa. Ambos se encuentran en la media tabla, jugando puntos directos por las clasificación a las copas.

Maxi Gómez está en duda para el cruce de Nacional ante Danubio por el Apertura: el posible once de Jorge Bava

A nivel local, el Ciudadano hace cinco partidos que no gana. Viene de igualar agónicamente frente a Cerro y a nivel internacional cosechó dos triunfos en dos presentaciones. El Sastre está en la vereda opuesta. Desde la llegada de Ignacio Ithurralde cambió la pisada, ganó tres de sus últimos cuarto enfrentamientos en el ruedo nacional, el último contra Cerro Largo, por 1-0. En cambio, en la Sudamericana cayó en sus dos primeros partidos.

Montevideo City Torque vs. Boston River

Boston River: Juan González; Juan Acosta, Kevin Sotto, Mateo Rivero, Agustín Aguirre; Federico Dafonte, Francisco Barrios, Gonzalo Reyna, Yair González; Marcelo Hornos, Alexander González. DT: Ignacio Ithurralde.

Árbitro: Leandro Lasso
Asistentes: Héctor Bergalo y Heber Godoy
Cuarto: Federico Río
VAR: Javier Feres y Richard Trinidad

Estadio: Charrúa

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar