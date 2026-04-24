Montevideo City Torque vs. Boston River en vivo: los coperos se miden en un duelo directo en la media tabla

Montevideo City Torque y Boston River abren la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, a partir de las 19:30 horas (DSports Premium, Antel TV y Disney+) en el Estadio Charrúa. Ambos se encuentran en la media tabla, jugando puntos directos por las clasificación a las copas.

A nivel local, el Ciudadano hace cinco partidos que no gana. Viene de igualar agónicamente frente a Cerro y a nivel internacional cosechó dos triunfos en dos presentaciones. El Sastre está en la vereda opuesta. Desde la llegada de Ignacio Ithurralde cambió la pisada, ganó tres de sus últimos cuarto enfrentamientos en el ruedo nacional, el último contra Cerro Largo, por 1-0. En cambio, en la Sudamericana cayó en sus dos primeros partidos.

Montevideo City Torque vs. Boston River

Boston River: Juan González; Juan Acosta, Kevin Sotto, Mateo Rivero, Agustín Aguirre; Federico Dafonte, Francisco Barrios, Gonzalo Reyna, Yair González; Marcelo Hornos, Alexander González. DT: Ignacio Ithurralde.

Árbitro: Leandro Lasso

Asistentes: Héctor Bergalo y Heber Godoy

Cuarto: Federico Río

VAR: Javier Feres y Richard Trinidad

Estadio: Charrúa