Real Madrid comunicó oficialmente que abrirá un expediente disciplinario a Fede Valverde y Aurélien Tchouameni

El Real Madrid informó de la apertura de expedientes disciplinarios a los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni después del incidente ocurrido entre ambos jugadores durante y después del entrenamiento de este jueves.

En un breve comunicado oficial, el club blanco señaló que “tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo” ha decidido iniciar “sendos expedientes disciplinarios” a ambos jugadores.

"El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", añadió.

El problema nace del entrenamiento de este miércoles, donde el jugador uruguayo y el francés tuvieron una fuerte discusión a causa (en principio) a una jugada fruto del entrenamiento y de los ejercicios que se estaban desarrollando en Valdebebas, la Ciudad Deportiva del equipo Merengue. De acuerdo a la información de Marca, todo comenzó tras una jugada del entrenamiento que derivó en una infracción y, a partir de allí, la situación escaló rápidamente y el enojo de ambos fue mayor. Valverde y Tchouaméni se encararon, se empujaron y mantuvieron una fuerte discusión que incluso continuó puertas adentro del vestuario, informaron.

Este jueves se repitió un incidente entre ambos protagonistas y lejos de que las partes se acercaran, la situación empeoró, al punto de que Federico Valverde debió asistir a un hospital aunque no por la gravedad que se mencionó en España, en un hecho que trascendió fronteras y del que está hablando todo el mundo fútbol.

La versión de Federico Valverde

En las últimas horas, Ovación se pudo contactar con dos fuentes cercanas a Federico Valverde. Según coincidieron, "Tchouaméni fue a buscar a Federico después del entrenamiento, y no fue precisamente para darle la mano como están diciendo algunas personas...". Al Pajarito no le gustó que el jugador francés haya filtrado lo que sucedió en la práctica de este miércoles, en una versión que coincide con la publicada este jueves por el también diario madrileño AS. Para quien alguna vez formó parte de un vestuario, se sabe que la ley primera es "lo que pasa en el vestuario, queda en el vestuario". Más allá de que son situaciones que claramente no están bien, en ocasiones y a lo largo de la historia del fútbol, han pasado en planteles que se generan altercados por situaciones particulares del juego en un entrenamiento: una patada, un comentario de más, un lujo, etc. Claro, acá se está hablando de uno de los equipos más grandes del mundo como Real Madrid, y de dos jugadores de élite, uno de ellos capitán de los Merengues y de su selección.

"Federico se plantó y hubo un forcejeo. En ese forcejeo él se pegó con una mesa, ese hecho es real", le admitieron a Ovación desde el entorno del volante, uno de los mejores del mundo. "Fede se pegó con una mesa pero después, lo del hospital es cierto, pero fue por un tema protocolar porque no tiene nada" puntualizaron. En España afirman que el Pajarito, de 27 años, se mareó después del hecho, que recibió un profundo corte en su cabeza y que por ello fue trasladado en silla de ruedas rumbo al centro asistencial. Esta versión no fue confirmada por las fuentes consultadas por este medio.