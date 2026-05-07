Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga: día, hora y dónde ver el clásico que puede consagrar al Culé de Araujo

Barcelona contra Real Madrid es el partido que todo el mundo quiere ver, en el que se miden dos de los equipos más convocantes y que, además, el del este domingo puede ser la consagración del Culé como bicampeón de LaLiga de España. Para eso deberá, como mínimo, empatar.

El blaugrana de Ronald Araujo y el Merengue de Federico Valverde se enfrentarán el domingo 10 de mayo en el Camp Nou, desde la hora 16:00, por la fecha 35 de LaLiga y se podrá ver a través de DSports y DGO. Barcelona corre con una gran ventaja y es que posee una renta de 11 puntos sobre su escolta, Real Madrid, cuando restan cuatro fechas para el final del certamen.

En esa línea, a los dirigidos por el alemán Hansi Flick les alcanzará con un empate para proclamarse bicampeones de LaLiga de España, lo que tendrá un condimento especial porque será ante el rival de toda la vida.

No es un hecho menor, ya que si el conjunto Culé empata o gana volverá a lograr algo que no lo hace desde hace siete años: ganar dos temporadas consecutivas del máximo certamen de España. La última vez que lo consiguió fue cuando se proclamó campeón de las ediciones 2017-2018 y 2018-2019 con Luis Suárez y Lionel Messi como grandes figuras del elenco que conducía Ernesto Valverde.

El Culé tiene una baja importante y es la de Lamine Yamal. Si bien el 10 se lesionó el pasado 22 de abril en la victoria 1-0 ante Celta de Vigo, con un gol suyo de penal, ya quedó descartado para el final de la temporada y con la mira puesta en poder llegar de la mejor forma con la selección de España al Mundial en Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Lamine Yamal ante Álvaro Carreras en el clásico entre Barcelona y Real Madrid por la Supercopa de España. Foto: EFE.

Este clásico contará con otro hecho importante para los hinchas blaugranas y es que se volverá a disputar en el Camp Nou tras su remodelación. El último duelo entre los dos clubes más grandes de España en ese recinto había sido el 5 de abril de 2023 por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey donde Real Madrid se impuso por un categórico 4-0.

El equipo del uruguayo Valverde, por su parte, va al escenario Culé con el fin de amargarle la fiesta para poder estirar la definición del título y soñar con una remontada que, a priori, parece imposible. Asimismo, si Real Madrid se va sin los tres puntos del Camp Nou sería la segunda temporada al hilo que no consigue ningún título.

Federico Valverde y Alejandro Balde en el clásico entre Real Madrid y Barcelona por la Supercopa de España. Foto: EFE.

En la presente edición de LaLiga el Merengue se impuso al Culé en el Santiago Bernabéu, el pasado 26 de octubre, por 2-1 con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham; Fermín López había puesto el empate transitorio para la visita.

Luego se volvieron a ver las caras en la final de la Supercopa de España y el triunfo se lo llevó Barcelona por 3-2 en el King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda, Arabia Saudita. Los goles del blaugrana fueron de Raphinha en dos oportunidades y de Robert Lewandowski, en tanto que los del Merengue los hicieron Vinícius Junior y Gonzalo García.