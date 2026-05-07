Lustemberg aseguró que turistas fallecidos por hantavirus "no contagiaban" cuando pasaron por Uruguay

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, afirmó este jueves que el matrimonio de turistas neerlandeses que viajaba a bordo del crucero MV Hondius y falleció de hantavirus no estaba en "fase de contagio" cuando el crucero pasó por Uruguay. "Puedo decir, públicamente, que en el período que estuvieron en el país no estaban en la fase en la que se daba el contagio. Esto ya es certificado y lo vamos a comunicar", afirmó la jerarca en rueda de prensa.

Lustemberg agregó que, luego de conocerse el dato de que la pareja había estado de visita en Uruguay, se activó la vigilancia epidemiológica y se verificó la cantidad de tiempo que los turistas habían permanecido en el país. "Le podemos dar tranquilidad a la ciudadanía desde ese lugar", agregó.

Crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde Foto: AFP

El matrimonio había viajado por Argentina, Chile y Uruguay en un viaje de observación de aves, que incluyó visitas a lugares donde se encontraba presente una especie de rata conocida por ser portadora de este virus.

Cepa detectada es la única con transmisión persona a persona

La cepa detectada es particularmente relevante para la vigilancia epidemiológica global, ya que el virus Andes es la única variante documentada que permite la transmisión persona a persona. Este factor de contagio interpersonal es lo que ha generado la alerta en el crucero MV Hondius, donde se busca determinar el alcance de los contactos estrechos.

En lo que va de 2026, hubo tres casos de hantavirosis en Uruguay, y un fallecido, hasta el 11 de abril, fecha del último boletín epidemiológico.

Vista aérea del crucero MV Hondius Foto: AFP fotos

Actualmente, el foco de la investigación se centra en reconstruir los movimientos exactos del matrimonio neerlandés para identificar el punto geográfico preciso de la infección primaria. Mientras tanto, la OMS espera que la gestión de esta crisis sanitaria motive a países como Argentina a reconsiderar su salida de la institución, resaltando que la seguridad sanitaria depende de la respuesta coordinada ante patógenos de alta letalidad.

Un tercer pasajero evacuado del crucero llegó a Países Bajos

El tercer pasajero evacuado del crucero MV Hondius sospechoso de estar contagiado por el brote de hantavirus llegó este jueves a Países Bajos en un segundo avión medicalizado, que había partido el miércoles de Cabo Verde pero tuvo que realizar una parada en Gran Canaria para solucionar un fallo en el soporte médico.

El avión aterrizó en el aeropuerto de Schiphol pasadas las 9:00 hora local (4:00 de Uruguay), donde le estaban esperando varias ambulancias, según informó la agencia holandesa ANP.

Los otros dos pasajeros que habían sido evacuados del navío llegaron ayer a Países Bajos en un primer vuelo medicalizado y ya han sido hospitalizados, uno en el centro Médico Universitario de Leiden (Países Bajos) y el otro, de nacionalidad alemana, en el hospital UKD Düsseldorf (Alemania).

La segunda aeronave tuvo que detenerse a repostar en Gran Canaria después de que Marruecos se negase a que entrara en su territorio a cargar combustible y, en la isla, el personal informó de un fallo en el sistema eléctrico de soporte de un paciente.

La naviera Oceanwide, que opera el crucero, confirmó anoche que el segundo avión estaba sufriendo un retraso, aunque no detalló las causas, y señaló que el pasajero a bordo permanecía en condición estable.

Con información de Agencia EFE