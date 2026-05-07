Hantavirus en el crucero MV Hondius: tercer evacuado llegó a Países Bajos tras problemas técnicos en vuelo

El tercer pasajero evacuado del crucero MV Hondius sospechoso de estar contagiado por el brote de hantavirus llegó este jueves a Países Bajos en un segundo avión medicalizado, que había partido el miércoles de Cabo Verde pero tuvo que realizar una parada en Gran Canaria para solucionar un fallo en el soporte médico.

El avión aterrizó en el aeropuerto de Schiphol pasadas las 9:00 hora local (4:00 de Uruguay), donde le estaban esperando varias ambulancias, según informó la agencia holandesa ANP.

Los otros dos pasajeros que habían sido evacuados del navío llegaron ayer a Países Bajos en un primer vuelo medicalizado y ya han sido hospitalizados, uno en el centro Médico Universitario de Leiden (Países Bajos) y el otro, de nacionalidad alemana, en el hospital UKD Düsseldorf (Alemania).

La segunda aeronave tuvo que detenerse a repostar en Gran Canaria después de que Marruecos se negase a que entrara en su territorio a cargar combustible y, en la isla, el personal informó de un fallo en el sistema eléctrico de soporte de un paciente.

La naviera Oceanwide, que opera el crucero, confirmó anoche que el segundo avión estaba sufriendo un retraso, aunque no detalló las causas, y señaló que el pasajero a bordo permanecía en condición estable.

El segundo avión que se cree transportaba a un pasajero enfermo del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, llegó a Amsterdam MICHEL VAN BERGEN/AFP fotos

¿Quiénes son los pasajeros evacuados del crucero con hantavirus?

Los tres pasajeros que fueron transportados por vía aérea a Países Bajos son un ciudadano neerlandés de 41 años y que ejercía como médico del crucero, un británico de 56 y un alemán de 65 años, según informaron el Ministerio de Exteriores de Países Bajos y la operadora del crucero.

De los tres, dos cuentan con síntomas graves, y uno no presenta síntomas pero es sospechoso de haberse contagiado tras mantener contacto cercano con un pasajero fallecido a bordo el pasado 2 de mayo, detalló la firma neerlandesa Oceanwide Expeditions.

Con esa evacuación, ya no quedaría en el barco ninguna persona que presente síntomas de hantavirus entre los 146 pasajeros restantes. No obstante, la operadora del barco y las autoridades médicas neerlandesas decidieron reforzar la asistencia sanitaria a bordo del crucero con tres médicos adicionales.

Además del antes mencionado fallecimiento, otras dos personas que viajaron en el crucero han muerto en este brote, y según los datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay cinco pasajeros confirmados o sospechosos como contagiados, incluyendo los tres evacuados hacia Países Bajos.

Vista aérea del crucero MV Hondius Foto: AFP fotos

Está previsto que el MV Hondius atraque el próximo sábado en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona, desde donde los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles trasladados al Hospital Gómez Ulla, en Madrid, donde pasarán una cuarentena, anunció el Ministerio de Sanidad español tras coordinar la acogida del barco con la OMS.

La naviera explicó que sigue en contacto estrecho con las autoridades relevantes en cuanto al "punto exacto de llegada, los procedimientos de cuarentena y cribado para todos los pasajeros y el cronograma concreto".

EFE