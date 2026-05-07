Oficial: Cooper SAD no pagó sus deudas en la AUF y quedó fuera de la Divisional C para la temporada 2026

Cooper, que es una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), no pudo abonar sus deudas tras reclamos en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y no disputará la actual Primera División Amateur, mejor conocido como la C.

“El Club Cooper SAD lamentablemente por problemas ajenos a lo deportivo no pudo cumplir con la responsabilidad económica”, indicó el club verde de Carrasco en un mensaje que envió a los medios de comunicación para dar cuenta de su situación.

Cabe recordar que Cooper, al igual que Rampla Juniors, alcanzó una prórroga de 24 horas con el propósito de ver si podía conseguir el dinero para abonar sus deudas en la AUF y así poder estar presente en la actual edición de la tercera categoría del fútbol uruguayo.

El club de Carrasco detalló en su mensaje que trabajó “incansablemente con varios actores del fútbol buscando una solución que no fue posible”. De esta manera, Cooper no jugará el partido que tenía previsto para este jueves contra Alto Perú en el Complejo Rentistas por la primera fecha de la Divisional C.

“Saludamos a socios y parcialidad que siguió todos estos días muy atenta y expectante la posible solución, y un último y muy especial reconocimiento al cuerpo técnico, equipier, canchero y jugadores del club que en casi su totalidad mañana pensaban debutar en primera. Hasta un pronto reencuentro del Cooper en las canchas”, agregó.

Cooper formaba parte de la Serie A de la Divisional C junto a Bella Vista, Rocha, Deutscher, Rampla Juniors, Mar de Fondo, Alto Perú, Frontera Rivera Renegades, Deportivo Italiano y Los Halcones.

El comunicado de la AUF

La Mesa Ejecutiva de la Divisional C emitió un comunicado donde dio a conocer que Cooper no disputará la temporada 2026. “Habiendo vencido el plazo estipulado para la cancelación de los adeudos pendientes, requisito indispensable para quedar habilitado ante la normativa vigente, se informa que la mencionada institución no ha procedido a regularizar su situación”, indica el texto.

“Por tal motivo, se comunica oficialmente que el club Cooper no competirá en el campeonato de la presente”, concluye el comunicado que difundió la casa madre del fútbol uruguayo.