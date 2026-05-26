Defensor Sporting cesó a Román Cuello que se marcha del club con el 39% de los puntos ganados

No va más. A través de un comunicado en sus redes sociales, Defensor Sporting informó que Román Cuello no continuará al frente de la institución luego de la disputa de la segunda fecha del Torneo Intermedio donde el equipo de Parque Rodó perdió ante Peñarol y sufrió la tercera caída consecutiva.

"La Comisión Directiva resolvió cesar el vínculo laboral con el entrenador Román Cuello y su cuerpo técnico. Grandes personas y profesionales a quienes les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos deportivos", informó el conjunto violeta en la noche del lunes.

La Comisión Directiva resolvió cesar el vínculo laboral con el entrenador Román Cuello y su cuerpo técnico.



Grandes personas y profesionales a quienes les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos deportivos. pic.twitter.com/IDAE08Vs6S — Defensor Sporting (@DefensorSp) May 26, 2026

Román Cuello asumió al frente de Defensor Sporting para el inicio de la temporada y pese a que tuvo un inicio con tres partidos invicto, se acumularon dos derrotas ante Montevideo City Torque muy dolorosas, sobre todo porque una fue por Copa Sudamericana y lo dejó sin chances de tener competencia internacional.

A partir de ese momento, el equipo de Parque Rodó tuvo un andar irregular que lo llevó a estar, luego de 17 partidos de Liga AUF Uruguaya, en el décimo puesto de la Tabla Anual producto de 21 puntos que lo dejan —por el momento— fuera de los puestos de clasificación a copas, así como en la última posición de la Serie A del Torneo Intermedio sin puntos tras dos encuentros.

La consecución de derrotas ante Juventud de Las Piedras (última del Torneo Apertura), Central Español y Peñarol (dos primeras fecha del Intermedio) fueron el detonante para que Cuello no continúe en un Defensor Sporting que solo ganó uno de sus últimos seis partidos.

En total fueron 18 los encuentros que dirigió Cuello a Defensor Sporting cosechando cinco victorias, seis empates y siete derrotas y por lotanto un 39% de puntos ganados entre las dos competencias que disputó.

A falta de dos fechas para el parate del fútbol local, en el marco de la disputa de la Copa del Mundo, Defensor Sporting tendrá que buscar un nuevo entrenador. Al violeta se le viene Racing como visitante y Boston River como local, antes de que se frene la actividad del segundo torneo corto de la temporada.