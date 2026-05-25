Del festejo de Aguerre al regreso del Cangrejo Cabrera: el triunfo de Peñarol que empieza a presionar en la Anual

Aguerre salvó con sus puntas de los dedos lo que era el gol del descuento de Defensor Sporting, levantó el puño de su mano derecha y lo dejó arriba celebrando la atajada y segundos después la victoria de Peñarol, porque al mismo momento el árbitro Gustavo Tejera pitó el final del partido. Lemos, Trindade y Ferreira se fueron a abrazar con el arquero -que alternó buenas intervenciones con fallas en algunas salidas- y los cuatro festejaron de forma medida el 2-0 contra los violetas, que le permite a los aurinegros llegar a tres victorias al hilo en la Liga Uruguaya y ponerse a dos puntos de Racing en la Tabla Anual.

Con un 4-1-4-1, teniendo a Remedi de volante tapón y a Batista de referencia de área, Peñarol jugó un primer tiempo irregular, en el que le cedió la pelota a los locales, que no supieron qué hacer con ella hasta el tramo final, cuando Wunsch y Amaro estuvieron cerca de poder anotar. Los dirigidos por Aguirre tuvieron minutos en los que buscaron asociarse por la izquierda, con Hernández y Togni, pero de a poco la balanza se fue inclinando a la derecha, donde Angulo (que volvió a perder más de las que ganó) intentó tener más protagonismo, como a los 43’, que le cedió la pelota a Laxalt que, de primera, dejó de frente al arco a Remedi, que tanteó a Dawson con un remate que rozó el vertical.

Matías Arezo y Axel Frugone disputan la pelota. Foto: El País.

Esa incidencia sería un anticipo de lo que vendría 120 segundos después de comenzado el segundo período, cuando Dawson llegó un instante tarde y derribó a Laxalt para que Arezo ejecutara a la perfección el penal y Peñarol pase a ganar en el partido, algo que le dio tranquilidad, la posibilidad de manejar los tiempos y ser paciente para encontrar más espacios. Claro, para ese entonces la visita ya tenía en la can ha a su goleador, a Umpiérrez y a Trindade, los tres con muy buenos ingresos y superando ampliamente lo que habían hecho los salientes Togni, Batista y Remedi.

Igualmente, Defensor Sporting tuvo un pasaje de 25 minutos en los que superó a su rival pero le faltó contundencia para finalizar las jugadas, algo que Román Cuello no ha logrado mejorar. Inistió por afuera, pero en general ganaron los duelos los laterales aurinegros.

Para cerrar su muy buena noche, Laxalt aprovechó un rebote para sentenciar el juego con el 2-0, en momentos en los que Peñarol necesitaba apaciguar la tormenta luego de la eliminación de la Libertadores, con el agregado que después de casi un año volvió a contar con minutos de Javier Cabrera.