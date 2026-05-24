Diego Aguirre tras otra victoria de Peñarol: "Tenemos que reencontrar la motivación para jugar la Sudamericana"

Peñarol parece haber atravesado la tormenta de aquellos ocho partidos consecutivos sin ganar y ahora acumula seis sin perder: tres empates y tres victorias. El equipo de Diego Aguirre derrotó a Defensor Sporting este domingo de visita en el Estadio Luis Franzini y el entrenador valoró la "buena respuesta" a pesar de la cantidad de variantes.

"Era un partido que había que ganar, pudimos hacerlo. De a poco vamos recuperando jugadores, hicimos muchas variantes y hubo una buena respuesta", declaró el DT aurinegro en zona mixta instantes antes de subirse al ómnibus del club para retirarse del estadio.

"El equipo conformó", aseveró: "Era un partido incómodo por haber jugado hace dos días y volver a jugar el miércoles. Pero se entregaron, por momentos jugaron bien, fue importante el triunfo".

Le dio un fuerte abrazo a Javier Cabrera, luego de que el extremo volviera a disputar minutos oficiales tras ocho meses que permaneció de baja por aquella rotura de ligamentos cruzados que sufrió el 6 de setiembre del año pasado: "Hay que haberlo visto desde el momento de su lesión. Es muy importante para el grupo, un jugador clave para nosotros. Feliz por él y por todos nosotros", señaló, casi conmovido, el DT.

Consultado acerca del equipo para el miércoles enfrentar a Independiente Santa Fe —por la última y decisiva fecha del grupo E de la Copa Libertadores, por un lugar en la Sudamericana—, la Fiera fue cauto: "Vamos a ver. Hoy tuvimos que mover bastante al plantel. Ahora vamos a pensar más tranquilos en el miércoles".

Arezo y Laxalt, autores de los goles ante Defensor Sporting, festejan el tanto de Peñarol. Foto: Darwin Borrelli.

"Tenemos que ganar y reencontrar la motivación para jugar una Copa Sudamericana, que no era el objetivo primario pero no deja de ser importante", sostuvo inmediatamente.

Sobre el "Indio" Roberto Fernández, dijo que "hay posibilidades" de que integre la lista de convocados, pero no es seguro que llegue recuperado de su lesión.

Sobre Lucas Hernández, que jugó de lateral izquierdo, destacó: "Lo vi muy bien. Lucas es un gran jugador, que tiene que encontrar su mejor forma física y siempre aporta mucha calidad".

Finalmente, sobre la eliminación de la Libertadores del pasado jueves tras el empate frente a Corinthians en el Campeón del Siglo, reflexionó: "A veces no hay tiempo para mirar atrás, hay que rápidamente dar vuelta la página y la forma es intentar ganar el partido siguiente que fue lo que hicimos".