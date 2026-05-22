"Con una decisión lógica se podrían haber evitado los incidentes", indicó Peñarol tras reunión con el Ministerio

Más allá de la eliminación de Peñarol en la Copa Libertadores tras igualar 1-1 con Corinthians, la noche de este jueves estuvo marcada por los hechos de violencia y represión que se dieron en el Estadio Campeón del Siglo entre la Policía y los hinchas locales. Es por esto que el presidente Mirasol, Ignacio Ruglio, se reunió con el ministro del Interior, Carlos Negro, para abordar esta situación. "Con una decisión lógica podrían haberse evitado los incidentes de ayer", detalló el club aurinegro en un comunicado que difundió en redes sociales.

El Carbonero dejó en claro que "repudia de forma directa e inequívoca los hechos ocurridos ayer (este jueves) que su hinchada se vio sometida a agresiones, represiones y provocaciones injustificadas, en el marco del operativo de seguridad del Ministerio del Interior".

Volvió a enfatizar su malestar por la postura de la cartera de dejar salir primero a los simpatizantes brasileños. "Peñarol expresa su profunda preocupación por el hecho de que las autoridades hayan reiterado en la reunión de hoy que el operativo dispuesto fue correcto, y que la decisión de dejar salir primero a la hinchada visitante sea la medida adecuada para un partido de estas características", añadió.

Los hinchas de Peñarol al término del partido ante Corinthians por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

No solo eso, sino que remarcó que previo al comienzo de la actual edición de la Copa Libertadores "el Ministerio hizo saber a Peñarol que dispondría esa medida (de evacuar primero a los hinchas visitantes) para los tres partidos de la fase de grupos".

"Desde ese momento Peñarol manifestó su oposición y rechazo, basado en lo que dicta la experiencia internacional, donde ocurre exactamente lo contrario, y la lógica de que es más sencillo gestionar la permanencia de 768 personas en una tribuna, y no de 30 mil dentro de un estadio completo", expresó.

Además, aseveró que logró modificar esa postura del Interior para el duelo con Platense, aunque "no hizo lugar al pedido en este encuentro con Corinthians". "Aun sabiendolo, Peñarol no dejó de insistir para lograr el cambio hasta último minuto, convencido de que era posible en virtud de que eso ocurrió en la noche anterior, cuando la hinchada de Universitario permaneció en la tribuna mientras se retiraba del Parque Central la parcialidad del tradicional adversario", señaló.

Peñarol puso la versión del ministro Negro en el que "los incidentes se produjeron como consecuencia de que un grupo de personas pretendían ingresar al Campeón del Siglo sin las entrada correspondientes, y que agredieron a efectivos policiales lanzándoles piedras".

"Peñarol manifiesta que, aun cuando así hubiesen ocurrido esos hechos, no está justificado el nivel de represión y violencia empleado por los oficiales miembros del operativo. Los hinchas carboneros comenzaron a padecer las acciones de la Policía desde el propio momento en que llegaban al estadio, y eso continuó también luego de terminado el partido", agregó.

"Resulta absolutamente injustificada la utilización y el lanzamiento de gases lacrimógenos hacia las tribunas y la utilización de balas de goma, en un partido en que ambas hinchadas dieron una muestra de comportamiento y convivencia ejemplar, como ya había ocurrido en el juego anterior, en Brasil. Hace mucho tiempo que no se veía un nivel de represión como el de ayer en un escenario deportivo, incluyendo situaciones inexplicables, como la que se ve en un video que se viralizó, en el que un oficial de Policía arroja piedras a hinchas de Peñarol, o el hecho de que haya camiones hidrantes de la Policía mojando familias enteras que no estaban haciendo absolutamente nada como para ser atacadas de esa forma", detalló el club.

"Peñarol lamenta profundamente lo sucedido y se disculpa con su gente por la noche que debieron vivir a causa de estos incidentes. El Club, a través de un pedido expreso de su presidente, solicitó al ministro del Interior, que se abra una investigación interna que determine quién fue el responsable de dar las órdenes que habilitaron semejante accionar. Los informes que Peñarol recibió respecto del comportamiento de la gente y la llegada al estadio de su parcialidad muestran lo contrario a las afirmaciones del Ministerio, y dejan constancia del accionar injustificado y las provocaciones continuas de parte de los efectivos a cargo de la seguridad", sostuvo.

Por último, finalizó: "Peñarol seguirá trabajando para que este tipo de hechos lamentables sea erradicado del fútbol, y que las familias en las tribunas se sientan seguras, en el marco de una fiesta del deporte. Así debe ser, y así fue ayer, dado que en ningún momento el clima del final del partido suponía la ocurrencia de ningún incidente, porque la hinchada únicamente aplaudió a su equipo por haber".