Defensor Sporting vs. Peñarol en vivo: el Carbonero busca quedar a un punto de las semifinales

Peñarol irá al Estadio Óscar Magurno, a partir de las 21:15 horas, buscando confirmar la ventaja que consiguió en el Palacio luego de aplastar a Defensor Sporting en una victoria sin precedentes en en semifinales. El partido lo arbitran Diego Ortiz, Adrián Vázquez y Rodrigo Prando.

El segundo punto de las semifinales lo pasará VTV, canal que se encuentran en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para sintonizarlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.

El Mirasol logró imponerse con un aplastante 101-51 en el primer partido, marcando la cancha desde su intensidad defensiva, recibiendo apenas 20 puntos en el primer tiempo. Leandro García Morales tuvo el debut de Gabriel Jaú, el brasileño que llegó de Grecia luego de 23 horas de viaje y que fue uno de los goleadores del equipo, incluso despejando la interrogante de como iba a poder bancar los kilos de Néstor Colmenares en el poste bajo. Ahora con prácticas encima y afianzado al equipo, el Carbonero puede enc

El Carbonero visitó a Defensor Sporting en el Magurno en dos ocasiones y en ambas sufrió, aunque en la primera se quedó con la victoria. Un triple agónico de Nicola Pomoli le permitió al equipo de García Morales festejar en el partido por el Clasificatorio, pero en la Liguilla el aurinegro arrastró la derrota en el clásico, que terminó con incidentes, y por única vez en la temporada cayó en dos partidos consecutivos, luego del 92-84 que sufrió en contra del Fusionado. Precisamente esa fue la última caída en el torneo para el Mirasol, que lleva ocho triunfos consecutivos.

ESTADÍSTICAS EN VIVO