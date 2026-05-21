Aguada vs. Nacional en vivo: el rojiverde buscará estirar la ventaja en su escenario, tras ganar de visitante

Aguada busca ampliar la ventaja y quedar a un partido de volver a las finales. Tras dar el golpe de visitante en el Polideportivo del Gran Parque Central, intentará hacer pesar la localía y su público, al recibir a Nacional en el Estadio Propio Aguatero. El partido será arbitrado por Julio Dutra, Gonzalo Salgueiro y Aline García.

El segundo punto de la serie semifinal lo pasará VTV Plus, canal que se encuentran en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa la totalidad del torneo.

El rojiverde tuvo como principal argumento en el primer punto su tono defensivo, confirmando frente a uno de los candidatos, la mejoría del equipo desde que Leandro Taboada asumió como entrenador en jefe. A raíz de ahí, logró superar y con claridad en el rubro puntos de contraataque a uno de los dos mejores equipos del torneo, con un contundente 21-6. Sin dudas es el aspecto a mejorar para Nacional, que necesita correr y elevar el ritmo, ante un Aguada que con una buena defensa colectiva y permitiendo algunos tiros de tres, ante un rival de bajos porcentajes, se hizo muy sólido en el cinco contra cinco.

Pero para elevar el ritmo, el Bolso necesita ser más sólido reboteando en su aro, sabiendo que tiene supremacía, pero que en el primer juego tuvo que rotar mucho a Connor Zinaich, uno de los claves en este aspecto, que se cargó de faltas, junto a Gianfranco Espíndola, que volverá a ser baja y se espera vuelva para el partido del lunes.

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