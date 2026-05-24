Tras casi nueve meses, Javier Cabrera volvió a la convocatoria de Peñarol y estará frente a Defensor Sporting

Peñarol no está en su mejor momento, pero aun así recibió noticias positivas. Eliminado de la Copa Libertadores, pero con una oportunidad esta tarde cuando enfrente a Defensor Sporting por el Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya. El aurinegro, que tiene la chance de quedar como líder de su serie y de trepar en la Anual, contará además con la vuelta de uno de los jugadores más importantes de este cuarto ciclo de Diego Aguirre como entrenador del club: Javier Cabrera.

El Cangrejo no juega desde el 6 de setiembre de 2025 por el Torneo Clausura en la victoria 1-0 del Carbonero sobre Plaza Colonia. A la media hora del partido, salió lesionado y Matías Arezo ingresó en su lugar en aquella ocasión. Más tarde se confirmó que Cabrera había sufrido una rotura de ligamentos en su rodilla derecha.

El volante o extremo, de 34 años, fue una de las piezas claves de Aguirre y, desde comienzos de 2024 hasta su lesión, disputó 64 partidos con la camiseta de Peñarol, brindando 15 asistencias y anotando siete goles, entre ellos, el que le convirtió a Flamengo en Maracaná por la idea de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024.

Cabrera, después de aquel fatídico partido ante el Patablanca, estuvo siete meses fuera de las canchas hasta que volvió a entrenar con el aurinegro hace un mes. “Cangrejo en la Ciudad Deportiva”, publicó Peñarol en sus redes sociales el pasado 23 de abril. Un mes más tarde, vuelve a la convocatoria.

Cangrejo en la Ciudad Deportiva 🦀 pic.twitter.com/ahJmBFR66f — PEÑAROL (@OficialCAP) April 23, 2026

Esta tarde noche (18:30 por DSports, Disney+, AntelTV y cableoperadores) en el estadio Luis Franzini, Peñarol tendrá la chance de quedar como líder de su serie en el Intermedio si logra una victoria frente a Defensor Sporting y, en caso de sumar de a tres, quedará a solo dos puntos de , que empató con Liverpool, en la cima de la tabla Anual.

A pesar de que Diego Aguirre recupera a Javier Cabrera, las lesiones no dan tregua en Peñarol. En el último partido, por Copa Libertadores ante Corinthians, los aurinegros sufrieron vieron como el juvenil Facundo Alvez, que había ingresado por Emanuel Gularte, fue retirado de la cancha tras sufrir una luxación en la cadera. Además, esperan por la vuelta de Nahuel Herrera, operado en su hombro, y de Leonardo Fernández que, tras ser intervenido de una rotura de ligamentos cruzados, podría estar a la orden para la definición de la Liga AUF Uruguaya sobre el final de la temporada.