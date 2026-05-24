Cerro vs. Central Español en vivo: Cappuccio hará su regreso al fútbol uruguayo en busca de una necesaria victoria

Cerro y Central Español se mide este domingo desde las 10 horas en el Parque Capurro (por resembrado del Tróccoli), por el partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Intermedio 2026.

Este partido tendrá la particularidad para el Villero del inicio de un nuevo ciclo, con Alejandro Cappuccio en la dirección técnica, quien hará su regreso al fútbol uruguayo en busca de una necesaria victoria.

Respecto a la visita, pese al anuncio de Diego Osella como nuevo entrenador tras la salida de Pablo de Ambrosio, ese encuentro volverá a ser dirigido de manera interina por Santiago "Charoná" Sosa. El argentino debutará la próxima fecha.

Central no tendrá a Ignacio Rodríguez por expulsión ni a Rául Tarragona, quien salió lesionado en el juego ante Defensor.

Alineaciones:

Cerro: Y. Irrazabal; A. Macelli, D. Suárez, G. Rodríguez, A. Lima; J. Amaro, C. Barros, B. Alemán, T. Rijo; M. Ocampo, A. Cambón.