Perchman tras la eliminación: "No permitimos más un partido así, el que no tiene ganas que no siga en el club"

El panorama de Nacional en el final del partido por Copa Libertadores el miércoles pasado fue desolador: tenía que vencer a Universitario jugando como local en el Gran Parque Central y ni siquiera pudo rematar al arco. El arquero Vargas prácticamente no tocó la pelota y Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores a una fecha del final en un grupo donde era el amplio favorito a ganarlo. Al término los fanáticos cantaron en contra los futbolistas, enojados por la forma, a la que se refirió este domingo el propio vicepresidente tricolor Flavio Perchman.

"Cada uno sabrá, yo no voy a decir de quién es la culpa, lo que sí, no vamos a permitir más un partido de esta naturaleza y el que no tiene ganas que no siga en el club, un partido definitorio no lo podemos jugar así nunca más", sentenció este domingo en una entrevista con Polideportivo (Canal 12). "Era un grupo accesible y Nacional tenía la obligación de pasar la fase de grupos", agregó.

"No quedamos afuera de todo porque ellos no se animaron a ganar"

El lamento de Sebastián Coates en el partido entre Nacional y Universitario por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

"Nos fuimos sin patear al arco, sin hacer un foul, sin hacer sentir la localidad. Si ves que el centro no se te está dando tirá al arquero para adentro del arco, ganate una amarilla, picá el partido, hacé algo, no irse con la sensación de que daba lo mismo", expresó Flavio, al que se percibió aún molestó por la actitud, y añadió: "No quedamos afuera de todo porque ellos no se animaron a ganar, tendrían que haber ganado en los últimos 15 minutos. Un partido definitorio en el que los mejores del equipo fueron dos pibes: Tomás Viera y Agustín Dos Santos".

Respecto al rumor de si se irán algunos de los jugadores cuando finalice el parate del Mundial, Perchman respondió: "Esperen tranquilos, no voy a decir nada hoy".

El mandatario se refirió al mercado de pases, explicó que las salidas de Christian Oliva y Julián Millán no eran evitables por promesas que se habían hecho con el volante y la oportunidad que le significaba al zaguero el pase a Fluminense. Sin embargo, confesó que estuvo mal esperar tanto tiempo a César Araújo y que la salida de Ebere "fue un error emocional".

"Fue un error de concepto, emocional, teníamos que haberlo dejado", dijo el nigeriano, hoy en el Cruz Azul de México tras el agónico gol que le dio a Nacional en el Campeonato Uruguayo 2025. Y explicó: "Teníamos que hacer una inversión, el jugador era de Plaza y ellos querían plata, si no venía la oferta se quedaba en Nacional, pero vino la oferta".

Por último, definió el semestre de Maxil Silvera, una de las inversiones del club para 2026, como "irregular" y desarrolló: "Con aspectos suyos que sabíamos que se iban a dar y nos ha dado, pero también hay que ver la coyuntura del equipo, sino te generan es difícil".

Maximiliano Silvera en Nacional ante Albion en el Gran Parque Central Foto: Leonardo Mainé.

Además, confirmó que para la segunda parte del año "vendrá otro arquero".

Respecto al partido del martes ante Coquimbo Unido, Perchman afirmó: "Tenemos un partido muy importante, porque ganar el martes y jugar Copa Sudamericana nos sigue dejando; si no ganamos el martes ahondamos el fracaso del semestre, es de los peores primeros semestre en siglo".

Nacional llega con mejor cara al último encuentro de la fase de grupos en el Gran Parque Central tras vencer 1-0 a Albion por la segunda fecha del Torneo Intermedio en este mismo escenario.