Libertadores de futsal: auspicioso debut de Nacional, mientras que Peñarol sufrió al anfitrión

Este domingo comenzó la Copa Libertadores de futsal que se jugará en la ciudad de Carlos Barbosa, Brasil hasta el próximo domingo 31 de mayo. Los dos representantes uruguayos debutaron con sensaciones diferentes. Mientras que Peñarol, el campeón defensor, sufrió al equipo anfitrión, para Nacional fue un debut muy auspicioso frente a Colo Colo de Chile.

Los tricolores, actuales vice-campeones uruguayos, fueron los primeros en saltar a escena. Con solo dos partidos de rodaje en la actividad local, un empate ante Racing y una goleada frente a Villa Española, los dirigidos por Diego Pastoriza no tuvieron mayores problemas para golear al Cacique. Lo liquidaron en el primer tiempo: Marcio Gentil abrió la cuenta de tiro libre, Franco Fuentes amplió de sexta falta y Facundo Abad hizo un golazo de tijera. En el complemento show de Juan Manuel Martín con un hat-trick para el 6-0 parcial y el partido terminó 7-2 con un gol de Santiago Monico de arco a arco.

Copa Libertadores de futsal: Nacional 7-2 Colo Colo

Los Carboneros, que postergaron la primera fecha del Campeonato Uruguayo para prepararse en un torneo internacional y se estrenaron en el ámbito local con una goleada frente a Racing, tuvieron un estreno para el olvido, además de a un rival más exigente: el anfitrión Carlos Barbosa. Dio la sensación de que a Peñarol no le salió nada e incluso llegó a estar 5-0 abajo. El brasileño Nattan Soares, una de las incorporaciones para este torneo, hizo el único descuento del Manya en el partido que terminó 6-1 para los locales, que colmaron el estadio. Peñarol, que defiende el título, no cuenta con el arquero Mathías Fernández, lesionado, tampoco con Franco Duque y Lucas Paroldo, pero volvió a incorporar a otros que ya fueron campeones y buscar el bi-campeonato como el argentino Sasha Zapponi y el brasileño Caio Dos Santos.

Copa Libertadores de futsal: Carlos Barbosa 6-1 Peñarol

Este lunes, los dos reprensentas del fútbol sala uruguayo volverán a salir a escena, Nacional a las 10:00 ante Deportivo Lyon de Colombia y Peñarol frente a Boca Juniors a las 18:00. Ambos por el canal Libertadores (YouTube).