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El País Ovación Fútbol

Tras la disputa de la segunda fecha del Intermedio, así quedaron las tablas de las series, Anual y Descenso

Más allá de que no se disputó el encuentro entre Danubio y Juventud de Las Piedras, los otros siete partidos dejaron resultados muy importantes para cada una de las tablas.

El País
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24/05/2026, 20:55
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Matías Arezo celebra el gol con el que Peñarol se puso en ventaja ante Defensor Sporting.
Matías Arezo celebra el gol con el que Peñarol se puso en ventaja ante Defensor Sporting.
Foto: Darwin Borrelli.

A la segunda fecha del Torneo Intermedio solo le queda un partido por jugarse y es el que enfrentará a Danubio con Juventud de Las Piedras y que fue postergado por la presencia internacional del Pedrense que jugó en Venezuela y hora debe subir a la altura de Cusco, en Perú.

Más allá de ese partido que no se jugó, sí se llevaron a cabo otros siete entre viernes y domingo con resultados muy importantes como los empates de Racing con Liverpool y de Deportivo Maldonado con Wanderers, lo que le permitieron a Peñarol —que venció a Defensor Sporting— quedar como escolta del Cervecero y a solo dos puntos.

Por su parte, otro que aprovechó fue Nacional que, además, al enfrentarse a Albion achicó la ventaja a solo punto con el Pionero que se mantiene cuarto, pero con el Bolso al acecho.

Mientras tanto, el que logró un triunfazo fue Cerro que aprovechó el empate del Bohemio y la derrota de Progreso con Montevideo City Torque para tomar aire luego de vencer por 1-0 a Central Español en la jornada en la que Alejandro Cappuccio hizo su estreno como entrenador del Villero.

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