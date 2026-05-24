Tras la disputa de la segunda fecha del Intermedio, así quedaron las tablas de las series, Anual y Descenso

A la segunda fecha del Torneo Intermedio solo le queda un partido por jugarse y es el que enfrentará a Danubio con Juventud de Las Piedras y que fue postergado por la presencia internacional del Pedrense que jugó en Venezuela y hora debe subir a la altura de Cusco, en Perú.

Más allá de ese partido que no se jugó, sí se llevaron a cabo otros siete entre viernes y domingo con resultados muy importantes como los empates de Racing con Liverpool y de Deportivo Maldonado con Wanderers, lo que le permitieron a Peñarol —que venció a Defensor Sporting— quedar como escolta del Cervecero y a solo dos puntos.

Por su parte, otro que aprovechó fue Nacional que, además, al enfrentarse a Albion achicó la ventaja a solo punto con el Pionero que se mantiene cuarto, pero con el Bolso al acecho.

Mientras tanto, el que logró un triunfazo fue Cerro que aprovechó el empate del Bohemio y la derrota de Progreso con Montevideo City Torque para tomar aire luego de vencer por 1-0 a Central Español en la jornada en la que Alejandro Cappuccio hizo su estreno como entrenador del Villero.