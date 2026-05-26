Peñarol va por el pasaje a la final en el último partido que jugará sin su gente: hora y dónde ver

Peñarol busca cerrar su semifinal frente a Defensor Sporting con barrida, luego de superar al Fusionado con contundencia en los dos primeros partido. Tras imponerse en el Estadio Óscar Magurno, los dirigidos por Leandro García Morales volverán al Palacio, donde ganaron en el primer juego, con la victoria más holgada de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol en la historia.

El Carbonero ha impuesto su alta intensidad y su amplia rotación, ante un rival castigado desde lo físico. A diferencia del primer juego, donde abrió la ventaja con sus altos porcentajes de tres puntos, además de los de contraataque, el Mirasol no precisó tirar bien en el segundo, pero sí tuvo en elevar el ritmo, una de las claves. Con más entrenamientos encima, Gabriel Jaú volvió a ser importante, pero Defensor Sporting pareció castigarle los bajos porcentajes en libres, mandándolo diversas veces a la línea.

Por su parte, el equipo de Gonzalo Brea está contra las cuerdas. Sí dio varios pasos hacia adelante en cuanto a su intensidad, pero se malhumoró por un arbitraje sensible a los contactos. Para el de Punta Carretas salir más agresivo defensivamente puede ser una solución para volver a meterse en la serie, sobre todo porque mostró muy buenos pasajes cuando Peñarol no pudo desplegar sus puntos en cancha abierta.

Por más de que Defensor Sporting pidió junta médica para el recambio de Victor Rudd —que tras lesionarse en el primer partido, jugó rengueando en el segundo— pero fue rechazada al tratarse de una enfermedad crónica, que se agravó en el último tiempo. Pero sí podrá contar con Federico Soto. El capitán fue expulsado por aplicarle un cabezazo a Gabriel Jaú en el juego 2, pero más allá de actuar en régimen de urgencia, el Tribunal de Penas no llegó a expedirse a tiempo, por lo que el ex Trouville podrá estar a la orden.

El partido será arbitrado por Andrés Bartel, Alejandro Sánchez Varela y Martín Rial.

Hora y dónde ver Peñarol vs. Defensor Sporting

El tercer punto de las semifinales entre el Carbonero y el Fusionado se jugará a las 21:15 horas y lo pasará VTV, canal que se encuentran en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para sintonizarlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.