Nacional 18-29 Aguada en vivo: el rojiverde tuvo un inicio muy intenso y acertado de afuera para liderar

Las semifinales abrirán sus terceros capítulos, donde Nacional y Aguada buscan romper la paridad luego de haber ganado ambos como visitantes. El Bolso viene de igualar la serie con un contundente triunfo de visita y ahora va buscará hacerse fuerte a partir de las 20:15 horas, en el Polideportivo del Gran Parque Central, que no volverá a contar con público, como en toda la serie. Arbitrarán Julio Dutra, Valentina Dorrego y Gonzalo Salgueiro.

El segundo punto de las semifinales lo pasará VTV Plus, canal que se encuentran en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para sintonizarlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.

Primer tiempo

Aguada salió con un tono defensivo muy alto y estuvo súper certero en el arranque, sobre todo con un tiro de tres que generó tras buenas descargas (4/5). Al estar sacando todo el tiempo de abajo, Nacional no pudo elevar el ritmo y se vio 11-0 abajo muy temprano. Si bien el tricolor logró destrabarse tras minuto de tiempo y elevó la intensidad defensiva tras un tiempo muerto de Álvaro Ponce, el rojiverde bancó la ventaja inicial con libres y cargando la pintura. El Aguatero ya en el primer cuarto repartió su goleo en ocho manos diferentes y llegó a sacar 15 de ventaja, que terminaro siendo 11 por puntos de Luciano Parodi en el final.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

La previa

El tricolor viene de volver a ganar en el Estadio Propio Aguatero, siendo el único equipo que logró dicho hito y lo hizo en dos ocasiones. El equipo de Álvaro Ponce levantó la preocupante imagen que mostró en el juego 1, recuperó su ritmo, su ADN y se impuso con contundencia, en un partido en el cual también cambiaron los porcentajes de tres de ambos lados.

Aguada pudo mandar en el score en la medida que pudo tirar bien de afuera, pero tuvo serias dificultades para atacar la defensa zonal planteada por su rival en el momento de quiebre, cuando disminuyó el excelente 52% que tiró en los primeros 20 minutos.

La serie ha tenido como ganadores a los equipos que pudieron imponerse en contraataque, por lo que para ambos será importante volver a ponerse fuertes en defensa, al Bolso para correr y al Aguatero para bajarle el ritmo a su rival, al ganar bien en un partido de score bajo, remontándonos al juego 1.