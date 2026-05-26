Los máximos goleadores uruguayos por el mundo del último trimestre: solo uno va al Mundial y no es delantero

Más allá de que la lista final de Uruguay para el Mundial 2026 aún no se definió, hay sectores del campo de juego que van tomando forma y todo indica que en el ataque serán tres los "9" con los que contará Marcelo Bielsa para ir a disputar el certamen en Canadá, México y Estados Unidos.

Los nombres apuntan a Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas. Los delanteros de Al Hilal de Arabia Saudita, Tigres de México y Real Oviedo de España son los que tuvieron mayor consideración por el técnico argentino que está al frente de la Celeste.

A 20 días del debut de Uruguay ante Arabia Saudita, un rápido repaso indica que entre los tres hicieron apenas 17 goles desde que inició el año porque el Toro marcó ocho en el fútbol español, el Búfalo celebró cinco en tierras aztecas y la Pantera hizo apenas cuatro en suelo árabe.

El último trimestre, cuando más cerca está la competencia, es una buena medida para repasar el presente de los atacante y allí Viñas vuelve a sacar ventaja con cuatro festejos ante tres de Aguirre. Darwin Núñez no anotó, porque ni siquiera jugó teniendo en cuenta que su situación en Arabia Saudita lo llevó a no tener minutos con su club desde 16 de febrero y solo acumuló 26 en los dos amistosos de Urguuay ante Inglaterra y Argelia.

¿Qué marca el listado de máximos goleadores uruguayos por el mundo en el último trimestre a nivel de clubes? Que Maximiliano Gómez es el que encabeza la lista. El delantero de Nacional marcó 11 tantos entre marzo, abril y lo que se lleva disputado de mayo, cifra que todavía podría crecer en los próximos días.

Nueve de esos festejos fueron en el marco de la Liga AUF Uruguaya, mientras que los otros dos llegaron por Copa Libertadores ante Deportes Tolima y Universitario.

Maximiliano Gómez celebra el gol que marcó en el partido entre Nacional y Cerro. Foto: Darwin Borrelli.

En un segundo escalón aparecen tres jugadores, que tienen en común que hicieron ocho goles en los últimos tres meses. Diego Casas los marcó en 11 partidos con la camiseta del Marquense de Guatemala, Matías Mier en 14 juegos con el Zacatecoluca de El Salvador y Fernando Mimbacas en 20 encuentros con los colores de Juventud de Las Piedras.

En un tercer lugar aparece el único jugador de este listado que estará en la Copa del Mundo y que, a su vez, no es delantero. La referencia es para Federico Valverde que marcó siete goles con la camiseta de Real Madrid —hizo un octavo ante Inglaterra en el amistoso ante Uruguay— en un total de 13 juegos, en una racha que incluyó el hat-trick a Manchester City por Champions League.

Federico Valverde jugando para Real Madrid. Foto: Real Madrid CF

En la misma línea que el Pajarito aparecen Thiago Vecino y Salomón Rodríguez que vistiendo las camisetas celestes de O'Higgins de Rancagua y Montevideo City Torque, también sumaron siete goles en el trimestre en 18 y 17 juegos, respectivamente.

Es en el final de la lista de los principales goleadores uruguayos del último semestre que aparece Luis Suárez. El hat-trick que marcó en las últimas horas lo catapultó a entrar a ese selecto grupo porque sumó seis goles en los últimos tres meses y los cosechó luego de 11 encuentros.

Luis Suárez celebra con la camiseta del Inter Miami frente a Philadelphia Union. Foto: @luissuarez9.

Con seis goles, pero precisando una mayor cantidad de partidos para conseguirlos, aparecen futbolistas como Federico Martínez con Liverpool (13 juegos), Christian Tabó con Deportivo Maldonado (14), Maicol Cabrera con Erbil de Irak (16), Matías Arezo con Peñarol (17) y Franco Posse con Macará de Ecuador (20).