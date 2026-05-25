Diego Laxalt encontró lo único que le faltaba en su arribo a Peñarol: el gol, y lo hizo luego de seis años

"Jugó mucho”. Esa fue la frase que eligió Peñarol para acompañar la habitual foto post-partido de la figura del encuentro. En la imagen quien aparecía era Diego Laxalt quien se lo ganó en buena ley porque fue de los más destacados del Carbonero y es importante remarcar que volvió a ser de los más destacados, porque no es la primera vez en las últimas presentaciones que lo consigue.

Las lesiones se alejaron y eso le permitió tener otra regularidad en cancha, que se aprecia en su confianza y también en su rendimiento que ha ido en un claro crecimiento y que también viene de la mano de la posición en la que está jugando.

Diego Aguirre es el que lo ve todos los días y en esa convivencia seguramente encontró que el Balde podía aportar lo mejor de él unos metros por delante, más allá de que en su vuelta al fútbol uruguayo había jugado como lateral izquierdo. De hecho, no solo lo adelantó, sino que -más allá de que se lo ve por todo el frente de ataque- lo centralizó y le dio una libertad en el campo de juego que el experimentado futbolista de 33 años, aprovechó.

Luego de rachas en las que jugó dos partidos y se ausentó uno, jugó tres y faltó seis o jugó uno y faltó otros dos -aunque estuvo en el banco de suplentes- encontró una regularidad en el último mes que le jugó una buena pasada.

Diego Laxalt durante el partido entre Defensor Sporting y Peñarol en Estadio Luis Franzini. Foto: Darwin Borrelli.

La seguidilla arrancó el 27 de abril ante Wanderers cuando jugó 59 minutos, pocos días después jugó 90 minutos -lo que no lograba desde el 8 de abril de 2024-en la derrota ante Corinthians, pero era el inicio de una racha que luego iba a continuar con 45 ante Defensor Sporting por el Torneo Apertura, otros 80 ante Platense -con asistencia incluida- en el 1-1 en Buenos Aires. Otros 62’ y 67’ ante Cerro Largo y Liverpool, respectivamente, para llegar a los 71’ ante Corinthians y los 90 que volvió a jugar en la pasada jornada.

El broche de oro de estos ocho partidos consecutivos con actividad llegó en los descuentos del juego en el Estadio Luis Franzini donde Laxalt cerró la jugada que inició Arezo y continuó Umpiérrez y finalizó con el gol del exjugador de la selección uruguaya que además volvió a celebrar -aunque tímidamente por su pasado en el equipo del Parque Rodó- luego de seis años ya que su último tanto había sido con la camiseta de Celtic, ante Hibernian, el 21 de noviembre de 2020.