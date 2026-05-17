Los hinchas de Central llevaron a las tribunas del Palermo un claro mensaje para el DT cesado Pablo de Ambrosio

En la previa al inicio del partido entre Central Español y Defensor Sporting, fijado para las 10:00 horas en el Parque Palermo por la primera fecha del Torneo Intermedio, los hinchas palermitanos mostraron hojas A4 con los escudos del club y un mensaje muy claro para el entrenador que "les devolvió la alegría".

"Gracias Pablo de Ambrosio", se veía en las gradas del soleado domingo en el Parque Batlle. La referencia era para el entrenador cesado el pasado fin de semana tras vencer al campeón Racing en la última fecha del Apertura.

En la previa al inicio del partido entre Central Español y Defensor en el Parque Palermo por la primera fecha del Torneo Intermedio, los hinchas mostraron hojas A4 con los escudos del club y un mensaje. Foto: Mauricio Benitez.

Central Español sorprendió con una resolución al tomar la decisión del cese del entrenador que ascendió al palermitano de la C a la B y luego lo llevó a la A, cerró el primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026 con 24 puntos gracias a siete victorias, tres empates y cinco derrotas.

Además de los carteles, la parcialidad palermitana colgó una bandera con otro mensaje: "Pablo, nos devolviste la alegría", dice el trapo.

La bandera de los hinchas de Central Español a Pablo de Ambrosio. Foto: Mauricio Benítez.

La explicación del club, que no colmó las expectativas del medio, los hinchas o jugadores, fue que se trataba de un “ciclo cumplido”. Ante esta noticia, en entrevista con Ovación, el DT se limitó a acatar y no pidió más explicaciones. “Saben que soy una persona del club, racional, y que estaban en todo su derecho, por más que se venía haciendo una excelente campaña, de tomar otro rumbo con su club, pero hubiera estado bueno que se juntaran conmigo y me dijeran: ‘Mirá, Pablo, estamos en la búsqueda de esto...’", dice el DT, y ante la repregunta, añade: "No quise indagar más, me fui bien”.

En su lugar asumirá el argentino Diego Osella, aunque para este partido se hizo cargo de manera interina Santiago "Charoná" Sosa.

La campaña de De Ambrosio

Hizo las inferiores en Central Español. En el medio se distanció del fútbol y fue manager de Marama, lo que lo llevó a asistir al casamiento de Messi y conocer famosos inalcanzables. Volvió al club, dirigió la Sub 17 y 19, fue ayudante del Tola Antúnez en el primer equipo y luego de volver a las juveniles se encargó del primer equipo.

Pablo de Ambrosio, DT de Central Español. Foto: Natalia Rovira.

Arribó a Central Español en 2024 para dirigirlo en la Primera División Amateur, mejor conocida como la C. Tuvo la responsabilidad de comandar el elenco de cara a las finales ante Bella Vista y Villa Español para lograr el tan ansiado objetivo: subir a la B. “Ahí se me dio la oportunidad de empezar a dirigir en el fútbol profesional”, le había dicho a Ovación.

El 2025 lo cerró con una gran sonrisa porque alcanzó el gran objetivo: llevar al equipo a la Primera División. El Palermitano volvió al círculo de privilegio después de casi 13 años tras quedarse con el segundo puesto de la Tabla Anual al sumar 58 puntos a raíz de 16 victorias, 10 empates y seis derrotas en la B.

Ya en la Liga AUF Uruguaya 2026, el Central Español de Pablo De Ambrosio comenzó a dar la nota rápido. Inició con una contundente victoria 3-0 ante Progreso, que venía de haber sido campeón en el verano de la Copa de la Liga AUF Uruguaya, en el Parque Paladino y en la segunda fecha dio un golpe en la mesa al superar 2-1 a Peñarol en el Campus de Maldonado.

Su primera caída en la temporada oficial se dio en la cuarta fecha del Torneo Apertura al sucumbir 1-0 ante Wanderers en el Parque Palermo. A partir de esa derrota, el palermitano arrancó una racha de cinco encuentros sin victorias con dos empates y tres caídas.

El equipo de De Ambrosio se levantó. Y lo hizo con Deportivo Maldonado por 2-1 para luego en décima fecha ir al Parque Central y llevarse un histórico triunfo ante Nacional por 1-0 con un tanto de Franco Muñoz, porque fue el primero que consiguió ante el tricolor en su recinto.

La recta final del certamen fue muy irregular para el Palermitano, ya que en las últimas cinco jornadas acumuló dos victorias, un empate y dos caídas (una de ellas fue el 6-1 ante Albion). Por este recorrido, Central Español terminó el Torneo Apertura con 24 puntos debido a siete victorias, tres empates y cinco derrotas.

