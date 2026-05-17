Central Español 0-0 Defensor Sp. en vivo: tras cese de De Ambrosio el Palermitano inicia el Intermedio con interino

Central Español recibe a Defensor Sporting desde las 10:00 horas en el Parque Palermo por la primera fecha del Torneo Intermedio. El encuentro se podrá ver en vivo a través de DSports, cables de Montevideo y el interior. En streaming por Disney+ y Antel TV.

El Palermitano, que hizo un gran Apertura viniendo desde la "B" y finalizó con 24 puntos, jugará su primer partido sin Pablo de Ambrosio en la dirección técnica del equipo y a la espera de que asuma Diego Osella. Santiago Sosa será quien se encargue de este rol de manera interina y durante este domingo.

Del otro lado, el violeta continuará con la confianza depositada en Román Cuello tras un Apertura en el que finalizó octavo con 21 unidades: cinco triunfos, seis empates y cuatro derrotas.

Central Español vs. Defensor Sporting

Central Español: E. Márquez; S. Navarro, I. Rodríguez, A. Villoldo, C. Nunes; M. Montiel, F. Muñoz, I. Méndez; M. Aguilera, R. Tarragona, M. Alonso.

DT: Santiago Sosa.

Defensor Sporting. L. Machado; F. Sorondo, M. Caballero, G. Rodríguez; L. Agazzi, G. Barrios, M. Amaro, A. Frugone; N. Wunsch, B. Montenegro, A. Machado.

DT: Román Cuello.

Árbitro. Juan Cianni. Asistentes. Pablo Llarena y Julián Pérez.

VAR. Daniel Fedorczuk y Santiago Fernández.

