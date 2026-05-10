Venció a Peñarol, a Nacional y al campeón del Apertura, pero Pablo de Ambrosio fue cesado en Central Español

Luego de la gran victoria 2-0 ante Racing —flamante campeón del Torneo Apertura—, Central Español sorprendió al mundo del fútbol uruguayo con una resolución: el cese del entrenador Pablo de Ambrosio. Ovación pudo confirmar con fuentes del cuerpo técnico que esto fue una resolución del SAD.

Al finalizar el encuentro, el director técnico habló con AUF TV sobre esta situación: “Son rumores, nadie me ha informado de mi cese. Pero como le llega la noticia a ustedes a nosotros también, aunque no fue de ninguna autoridad de Central Español ni de la SAD. Solo es un rumor y si es así estoy agradecido”.

Finalmente el ciclo del entrenador llegó a su fin. Fue de una forma muy abrupta tras buenos resultados en el Torneo Apertura donde le ganó a los dos grandes, Peñarol y Nacional, y logró ser el segundo equipo en superar a al ganador del certamen, Racing. Cabe destacar que el Cervecero solo había caído en la primera fecha a manos de Deportivo Maldonado por 4-2 en el Parque Roberto.

La etapa de Pablo de Ambrosio en Central Español

Pablo de Ambrosio en el Parque Palermo. Foto: Natalia Rovira.

De Ambrosio arribó a Central Español en 2024 para dirigirlo en la Primera División Amateur, mejor conocida como la C. Tuvo la responsabilidad de comandar el elenco de cara a las finales ante Bella Vista y Villa Español para lograr el tan ansiado objetivo: subir a la B. “Ahí se me dio la oportunidad de empezar a dirigir en el fútbol profesional”, le había dicho a Ovación.

El 2025 lo cerró con una gran sonrisa porque alcanzó el gran objetivo: llevar al equipo a la Primera División. El Palermitano volvió al círculo de privilegio después de casi 13 años tras quedarse con el segundo puesto de la Tabla Anual al sumar 58 puntos a raíz de 16 victorias, 10 empates y seis derrotas en la B.

Ya en la Liga AUF Uruguaya 2026, el Central Español de Pablo De Ambrosio comenzó a dar la nota rápido. Inició con una contundente victoria 3-0 ante Progreso, que venía de haber sido campeón en el verano de la Copa de la Liga AUF Uruguaya, en el Parque Paladino y en la segunda fecha dio un golpe en la mesa al superar 2-1 a Peñarol en el Campus de Maldonado.

Su primera caída en la temporada oficial se dio en la cuarta fecha del Torneo Apertura al sucumbir 1-0 ante Wanderers en el Parque Palermo. A partir de esa derrota, el palermitano arrancó una racha de cinco encuentros sin victorias con dos empates y tres caídas.

El equipo de De Ambrosio se levantó. Y lo hizo con Deportivo Maldonado por 2-1 para luego en décima fecha ir al Parque Central y llevarse un histórico triunfo ante Nacional por 1-0 con un tanto de Franco Muñoz, porque fue el primero que consiguió ante el tricolor en su recinto.

La recta final del certamen fue muy irregular para el Palermitano, ya que en las últimas cinco jornadas acumuló dos victorias, un empate y dos caídas (una de ellas fue el 6-1 ante Albion). Por este recorrido, Central Español terminó el Torneo Apertura con 24 puntos debido a siete victorias, tres empates y cinco derrotas.